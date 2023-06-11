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Кардиолог назвал причины инфаркта в раннем возрасте

Врач-кардиолог рассказал о изменениях в «возрасте» инфаркта и о том, какие причинах таких изменений.

Кардиолог назвал причины инфаркта в раннем возрасте
© Ferra.ru

За последние годы случаи инфаркта стали чаще происходить у молодых людей, и врачи связывают это с отсутствием физической нагрузки и неправильным отдыхом. Кардиолог, доктор Андрей Кондрахин, рассказал об этом и подчеркнул, что возраст не является определяющим фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Он объяснил, что наш организм обычно функционирует стабильно до 30 лет, но после этого возраста люди начинают накапливать хронические заболевания примерно каждые 10 лет. За последние 15 лет случаи инфаркта у пациентов в возрасте 30 лет стали более распространёнными, отметил врач.

Кондрахин указал на две главные причины такой тенденции. В первую очередь, это связано с низкой физической активностью, отсутствием спорта, переработкой и неумением правильно отдыхать. Мы часто подвергаемся вредным воздействиям, таким как курение и употребление алкоголя, которые наносят вред нашему сердцу.

Вторым важным фактором является стресс. Молодые люди обычно стремятся к успеху в карьере, и это хорошо. Однако, часто они перерабатывают, не умеют расслабиться и справиться со стрессом, что в конечном итоге негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, которая всегда находится в состоянии перегрузки, объяснил Кондрахин.

В заключение, врач подчеркнул, что лечение сердечно-сосудистых заболеваний имеет одинаковую суть в любом возрасте, однако у молодых людей болезнь протекает более быстро и сурово.

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