Эксперт рассказал, как предотвратить отравления метанолом

- По сути, покупателям предлагали фальсификат даже не сидра, а слабоалкогольного напитка с фантазийным названием "Мистер Сидр". Случаи массовых отравлений некачественными напитками случались и ранее. Помню, еще в советское время несколько десятков человек отравились плодово-ягодным вином, были и смертельные исходы. Когда стали разбираться, в напитке обнаружили щавелевую кислоту, которая при попадании в организм оседает в почках в виде кальциевых солей. Оказалось, производителю вина продали щавелевую кислоту вместо лимонной, и он бесконтрольно использовал ее в производстве. Очевидно, нынешняя история с фальсификатом - из того же вопиющего ряда. Почему не было входного контроля за сырьем? Почему не выполнялись анализы? Есть ли на этом предприятии лаборатория?, - говорит Александр Панасюк.