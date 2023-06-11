"Спирт добавлять запрещено": Эксперт рассказал, как предотвратить отравления метанолом
Стало известно, что в Кургане умерла школьница, отравившаяся одним из вариантов слабоалкогольного напитка "Мистер Сидр" - это уже 32 смерть в череде многочисленных отравлений, случившихся за последнюю неделю.
Почему возможны такие чрезвычайные ситуации и как их предотвратить? На эти вопросы "Российской газете" ответил заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк, один из авторов ГОСТов, по которым производится настоящий, а не фальсифицированный сидр.
- Настоящий сидр - это отличный напиток. Если, конечно, производить его в соответствии с ГОСТами. Кстати, эти нормативы разрабатывались нашим институтом. Сидр получается путем сбраживания сока яблок и груш. Если не нарушать технологию, получается вкусный и полезный напиток с очень невысоким содержанием алкоголя, поскольку спирт в него добавлять запрещено, - пояснил Александр Панасюк.
По его словам, качество подделки, поступавшей в магазины под видом сидра, говорит о вопиющих нарушениях технологии его производства.
- По сути, покупателям предлагали фальсификат даже не сидра, а слабоалкогольного напитка с фантазийным названием "Мистер Сидр". Случаи массовых отравлений некачественными напитками случались и ранее. Помню, еще в советское время несколько десятков человек отравились плодово-ягодным вином, были и смертельные исходы. Когда стали разбираться, в напитке обнаружили щавелевую кислоту, которая при попадании в организм оседает в почках в виде кальциевых солей. Оказалось, производителю вина продали щавелевую кислоту вместо лимонной, и он бесконтрольно использовал ее в производстве. Очевидно, нынешняя история с фальсификатом - из того же вопиющего ряда. Почему не было входного контроля за сырьем? Почему не выполнялись анализы? Есть ли на этом предприятии лаборатория?, - говорит Александр Панасюк.
Он пояснил, что раньше существовал очень жесткий контроль за метанолом.
- Его использовали для аналитической работы в лабораториях. Мы тогда отчитывались буквально за каждую каплю. Купить его свободно на рынке было нереально, - отметил эксперт.
Сейчас с пищевым этиловым спиртом ситуация нормальная - все производство и оборот этилена находятся под строгим контролем.
- Но что касается метанола - тут такого жесткого контроля нет. К тому же раньше непищевые спирты обязательно денатурировали, добавляли дурно пахнущие вещества, например, кротоновый альдегид - поэтому спутать метанол и технические спирты с пищевым спиртом было невозможно. Избежать подобных чрезвычайных ситуаций, на мой взгляд, можно только одним путем - ввести обязательный контроль за оборотом технических спиртов, ровно так, как это сделано для пищевого спирта, - заключил Панасюк.