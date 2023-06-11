Врач-нарколог рассказал о главных мифах, связанных с употреблением алкоголя

Врач-нарколог Волков назвал основные заблуждения, связанные с употреблением алкоголя
Главные заблуждения, связанные с употреблением алкоголя, перечислил главный нарколог Ярославской области Александр Волков.
Существует миф, что спиртные напитки способствует снижению уровня стресса в организме. Однако это не так, отметил врач. Любой вид алкоголя является депрессантом. После недолгого периода удовольствия человек начинает ощущать апатию, передает 76.ru.
Мнение большинства, что спиртные напитки помогают быстрее заснуть, также является ошибочным. Алкоголь способен вызвать подобие дремоты, однако из-за него сон получается неглубоким и не способствует восстановлению организма.
Некоторые утверждают, что бокал красного вина во время приема пищи полезен для здоровья. Однако наличие вина в рационе людей, которые живут на Средиземноморском побережье, не подтверждает это факт, поскольку на их здоровье влияют и другие элементы рациона.