Врач-нарколог рассказал о главных мифах, связанных с употреблением алкоголя

Главные заблуждения, связанные с употреблением алкоголя, перечислил главный нарколог Ярославской области Александр Волков.

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Существует миф, что спиртные напитки способствует снижению уровня стресса в организме. Однако это не так, отметил врач. Любой вид алкоголя является депрессантом. После недолгого периода удовольствия человек начинает ощущать апатию, передает 76.ru.

Мнение большинства, что спиртные напитки помогают быстрее заснуть, также является ошибочным. Алкоголь способен вызвать подобие дремоты, однако из-за него сон получается неглубоким и не способствует восстановлению организма.