Врач предупредил о риске ожога при длительном смотрении на солнце

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков заявил, что при длительном смотрении на солнце есть риск получения ожога. Об это он рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что у человека есть сформированная система рефлексов, которые защищают его от повреждающего действия света. Человек рефлекторно зажмуривает глаза и отворачивает голову от чрезмерно яркого света, зрачок человека также сужается до минимальных значений, происходит выцветание пигмента сетчатки.

По словам врача, важным является использование солнцезащитных очков. Они защищают глаза от хронического воздействия солнечного света и делают пребывание на улице более комфортным. Он также отметил, что дети должны использовать солнцезащитные очки с раннего возраста, так как это защитит их от повреждения белков хрусталика, так как это может привести к более раннему развитию катаракты во взрослом возрасте.