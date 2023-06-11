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Ученые нашли способ омолодить человеческий организм и продлить жизнь

В последнее время ученые достигли успехов в области антивозрастной медицины, однако они до сих пор не перестают искать все новые способы сохранить молодость и продлить жизнь человека. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Ученые нашли способ омолодить человеческий организм и продлить жизнь
© Runews24.ru

Отмечается, что причиной 75% смертей являются «болезни старости», например, сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет. При этом ученые сходятся во мнении, что продлить свою молодость возможно, если научиться избегать «клеточных поломок», которые происходят в организме с возрастом.

Этого можно добиться при помощи правильного питания, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. Омоложению также может помочь гормон роста, важным является употребление большого количества воды.

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