Эпидемиолог: в озерах можно заразиться гепатитом А и брюшным тифом

Эпидемиолог Лебедев: в озёрах можно заразиться гепатитом А и брюшным тифом
Эпидемиолог Лебедев: в озёрах можно заразиться гепатитом А и брюшным тифом. Всегда стоит держать в уме, что природные водоёмы в окрестностях городов, особенно мегаполисов, таят в себе множество опасностей. Купаться нужно только в специально отведённых для этого местах, но и там есть риск подхватить заразу. Врач подробно рассказал, какие инфекции можно подцепить.
Заражение гепатитом А и холерой
В озёрах можно заразиться вирусным гепатитом А, он же — болезнь Боткина. По словам, ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, эта инфекция отлично передаётся водным путём.
Гепатит всегда сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Чаще всего встречается в жарких странах и там, где люди не соблюдают правила гигиены. Защититься от него несложно: просто сделайте прививку, рассказал эксперт «Газете.Ru».
Другое опасное заболевание, которое можно подхватить в воде, — холера, кишечная инфекция, вызывавшая эпидемии в прошлые века. Она способна быстро доводить человека до обезвоживания и смерти без должного лечения. Профилактика холеры аналогична оной у гепатита А.
Также в воде человека могут поджидать возбудители брюшного тифа и паратифов А и Б. От них прививки тоже помогают.
Как понять, что вы заболели после купания
Как правило, после неудачного заплыва человек очень быстро почувствует недомогание. Конечно, при разных болезнях будут разных симптомы, но уже при возникновении каких-то общих признаков ухудшения самочувствия — повышения температуры, появления сыпи — следует бежать за помощью к врачам.