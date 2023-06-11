Эпидемиолог: в озерах можно заразиться гепатитом А и брюшным тифом

Эпидемиолог Лебедев: в озёрах можно заразиться гепатитом А и брюшным тифом. Всегда стоит держать в уме, что природные водоёмы в окрестностях городов, особенно мегаполисов, таят в себе множество опасностей. Купаться нужно только в специально отведённых для этого местах, но и там есть риск подхватить заразу. Врач подробно рассказал, какие инфекции можно подцепить.

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Заражение гепатитом А и холерой

В озёрах можно заразиться вирусным гепатитом А, он же — болезнь Боткина. По словам, ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, эта инфекция отлично передаётся водным путём.

Гепатит всегда сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Чаще всего встречается в жарких странах и там, где люди не соблюдают правила гигиены. Защититься от него несложно: просто сделайте прививку, рассказал эксперт «Газете.Ru».

Другое опасное заболевание, которое можно подхватить в воде, — холера, кишечная инфекция, вызывавшая эпидемии в прошлые века. Она способна быстро доводить человека до обезвоживания и смерти без должного лечения. Профилактика холеры аналогична оной у гепатита А.

Также в воде человека могут поджидать возбудители брюшного тифа и паратифов А и Б. От них прививки тоже помогают.

Как понять, что вы заболели после купания