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Гастрит: симптомы и советы по лечению от гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Губанова назвала тяжесть в желудке возможным симптомом гастрита. С возрастом воспаление слизистой оболочки желудка начинает беспокоить многих, особенно тех, кто совсем не следит за питанием. Любите кушать всухомятку, есть слишком горячую или очень холодную пищу и почти не пережёвываете вкусняшки? Поздравляем, вы находитесь в группе риска. По каким же признакам можно распознать гастрит?

Гастрит: симптомы и советы по лечению от гастроэнтеролога
© Секрет Фирмы

Симптомы гастрита

По словам терапевта и гастроэнтеролога Ирины Губановой, проявляться симптомы гастрита могут по-разному. У пациентов возникают:

  • боль в верхней части живота (ноющая, давящая, иногда резкая);
  • тошнота и рвота;
  • пониженный аппетит;
  • изжога;
  • отрыжка с кислым или горьким привкусом;
  • тяжесть в желудке;
  • быстрое насыщение при сильном голоде;
  • неприятный запах изо рта.

Сразу грешить на гастрит, впрочем, не стоит. Все перечисленные симптомы характеры и для других заболеваний ЖКТ, например, для язвенной болезни, холецистита и панкреатита. А иногда некоторые из этих признаков даже могут говорить об инфаркте миокарда, сообщили «Аргументы и факты».

Так что диагноз себе ставить не нужно, лучше отправиться к врачу.

Лечение гастрита

Специалист, вероятнее всего, назначит диету (обычно это стол № 1), на которой придётся просидеть несколько месяцев, чтобы кислотность в ЖКТ нормализовалась, а воспаления спали.

Питаться нужно будет 5–6 раз в день. Кушать преимущественно варёные, тушёные и запечённые блюда. Горячее или очень холодное есть будет нельзя. Кроме того, под запрет попадёт многое: например, алкоголь, кофе, бобовые, кислые продукты, включая цитрусовые; жареные и жирные блюда; другие продукты, повышающие кислотность в желудке.

Так что лучше заранее заниматься профилактикой гастрита. Тщательно пережёвывайте пищу, ешьте её тёплой и не перебарщивайте с вредными блюдами.

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