Любите выпить? Тогда готовьтесь лечить эти 60 болезней

Команда учёных из Оксфордского университета обнаружила, что употребление алкоголя связано с катарактой и подагрой. И это далеко не единственные заболевания, которые могут возникнуть у пьющего человека.

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В ходе нового исследования учёные выяснили, что, оказывается, алкоголь связан с более широким спектром заболеваний, чем считалось ранее. Эксперты из Оксфорда объединились со специалистами из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук для проведения исследования.

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Учёные проанализировали китайскую базу данных, в которой содержалась информация о более чем 512 000 взрослых. В том числе об их привычках, связанных с употреблением алкоголя.

Оказалось, что потребление алкоголя связано с более высоким риском 60 заболеваний. И в этот список входят 33 болезни, которые не были ранее зарегистрированы ВОЗ как связанные с алкоголем заболевания.

Из всех участников исследования употребляла алкоголь треть мужчин и всего 2% женщин. Каждые четыре порции алкоголя в день были связаны с повышением вероятности развития болезни, связанной с алкоголем, на 14%.

В список заболеваний и состояний, связанных с употреблением алкоголя, входят:

туберкулёз,

рак гортани,

рак пищевода,

рак печени,

неопределённое новообразование,

рак толстой кишки,

рак лёгких,

рак прямой кишки,

другой вид рака,

рак губы, полости рта и глотки,

рак желудка,

анемия,

пурпура и другие геморрагические состояния,

другие нарушения обмена веществ,

сахарный диабет,

менее распространённые психические и поведенческие расстройства в сочетании,

эпилепсия,

катаракта,

флебиты и тромбофлебиты,

кардиомиопатия,

внутримозговое кровоизлияние,

последствия цереброваскулярных заболеваний,

гипертоническая болезнь сердца,

эссенциальная (первичная) артериальная гипертензия,

церебральный инфаркт,

осложнения сердечно-сосудистых заболеваний,

инсульт (неуточнённый),

окклюзия и стеноз мозговых артерий,

окклюзия и стеноз прецеребральных артерий,

другие цереброваскулярные заболевания,

хроническая ишемическая болезнь сердца,

менее распространённые заболевания системы кровообращения в сочетании,

неуточнённый хронический бронхит,

другие хронические обструктивные заболевания лёгких,

пневмония,

алкогольная болезнь печени,

фиброз и цирроз печени,

другие воспалительные заболевания печени,

абсцесс анальной и ректальной областей,

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,

язва желудка,

другие заболевания пищеварительной системы,

другие заболевания печени,

панкреатит,

другие местные инфекции (кожа/подкожная клетчатка),

остеонекроз,

подагра,

другой артроз,

аномальные результаты функциональных исследований,

недомогание и усталость,

другие неточно определённые/неуточнённые причины смертности,

неизвестные/неуточнённые причины заболеваемости,

перелом плеча и верхней части руки,

перелом бедренной кости,

перелом ребра (рёбер)/грудины/грудного отдела позвоночника;

менее распространённые травмы, отравления и другие внешние причины вместе взятые,

умышленное членовредительство (нанесение повреждений самому себе),

падения,

транспортные аварии.