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Любите выпить? Тогда готовьтесь лечить эти 60 болезней

Команда учёных из Оксфордского университета обнаружила, что употребление алкоголя связано с катарактой и подагрой. И это далеко не единственные заболевания, которые могут возникнуть у пьющего человека.

Любите выпить? Тогда готовьтесь лечить эти 60 болезней
© Ferra.ru

В ходе нового исследования учёные выяснили, что, оказывается, алкоголь связан с более широким спектром заболеваний, чем считалось ранее. Эксперты из Оксфорда объединились со специалистами из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук для проведения исследования.

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Учёные проанализировали китайскую базу данных, в которой содержалась информация о более чем 512 000 взрослых. В том числе об их привычках, связанных с употреблением алкоголя.

Оказалось, что потребление алкоголя связано с более высоким риском 60 заболеваний. И в этот список входят 33 болезни, которые не были ранее зарегистрированы ВОЗ как связанные с алкоголем заболевания.

Из всех участников исследования употребляла алкоголь треть мужчин и всего 2% женщин. Каждые четыре порции алкоголя в день были связаны с повышением вероятности развития болезни, связанной с алкоголем, на 14%.

В список заболеваний и состояний, связанных с употреблением алкоголя, входят:

  • туберкулёз,
  • рак гортани,
  • рак пищевода,
  • рак печени,
  • неопределённое новообразование,
  • рак толстой кишки,
  • рак лёгких,
  • рак прямой кишки,
  • другой вид рака,
  • рак губы, полости рта и глотки,
  • рак желудка,
  • анемия,
  • пурпура и другие геморрагические состояния,
  • другие нарушения обмена веществ,
  • сахарный диабет,
  • менее распространённые психические и поведенческие расстройства в сочетании,
  • эпилепсия,
  • катаракта,
  • флебиты и тромбофлебиты,
  • кардиомиопатия,
  • внутримозговое кровоизлияние,
  • последствия цереброваскулярных заболеваний,
  • гипертоническая болезнь сердца,
  • эссенциальная (первичная) артериальная гипертензия,
  • церебральный инфаркт,
  • осложнения сердечно-сосудистых заболеваний,
  • инсульт (неуточнённый),
  • окклюзия и стеноз мозговых артерий,
  • окклюзия и стеноз прецеребральных артерий,
  • другие цереброваскулярные заболевания,
  • хроническая ишемическая болезнь сердца,
  • менее распространённые заболевания системы кровообращения в сочетании,
  • неуточнённый хронический бронхит,
  • другие хронические обструктивные заболевания лёгких,
  • пневмония,
  • алкогольная болезнь печени,
  • фиброз и цирроз печени,
  • другие воспалительные заболевания печени,
  • абсцесс анальной и ректальной областей,
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
  • язва желудка,
  • другие заболевания пищеварительной системы,
  • другие заболевания печени,
  • панкреатит,
  • другие местные инфекции (кожа/подкожная клетчатка),
  • остеонекроз,
  • подагра,
  • другой артроз,
  • аномальные результаты функциональных исследований,
  • недомогание и усталость,
  • другие неточно определённые/неуточнённые причины смертности,
  • неизвестные/неуточнённые причины заболеваемости,
  • перелом плеча и верхней части руки,
  • перелом бедренной кости,
  • перелом ребра (рёбер)/грудины/грудного отдела позвоночника;
  • менее распространённые травмы, отравления и другие внешние причины вместе взятые,
  • умышленное членовредительство (нанесение повреждений самому себе),
  • падения,
  • транспортные аварии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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