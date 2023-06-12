Любите выпить? Тогда готовьтесь лечить эти 60 болезней

Команда учёных из Оксфордского университета обнаружила, что употребление алкоголя связано с катарактой и подагрой. И это далеко не единственные заболевания, которые могут возникнуть у пьющего человека.
В ходе нового исследования учёные выяснили, что, оказывается, алкоголь связан с более широким спектром заболеваний, чем считалось ранее. Эксперты из Оксфорда объединились со специалистами из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук для проведения исследования.
Учёные проанализировали китайскую базу данных, в которой содержалась информация о более чем 512 000 взрослых. В том числе об их привычках, связанных с употреблением алкоголя.
Оказалось, что потребление алкоголя связано с более высоким риском 60 заболеваний. И в этот список входят 33 болезни, которые не были ранее зарегистрированы ВОЗ как связанные с алкоголем заболевания.
Из всех участников исследования употребляла алкоголь треть мужчин и всего 2% женщин. Каждые четыре порции алкоголя в день были связаны с повышением вероятности развития болезни, связанной с алкоголем, на 14%.
В список заболеваний и состояний, связанных с употреблением алкоголя, входят:
- туберкулёз,
- рак гортани,
- рак пищевода,
- рак печени,
- неопределённое новообразование,
- рак толстой кишки,
- рак лёгких,
- рак прямой кишки,
- другой вид рака,
- рак губы, полости рта и глотки,
- рак желудка,
- анемия,
- пурпура и другие геморрагические состояния,
- другие нарушения обмена веществ,
- сахарный диабет,
- менее распространённые психические и поведенческие расстройства в сочетании,
- эпилепсия,
- катаракта,
- флебиты и тромбофлебиты,
- кардиомиопатия,
- внутримозговое кровоизлияние,
- последствия цереброваскулярных заболеваний,
- гипертоническая болезнь сердца,
- эссенциальная (первичная) артериальная гипертензия,
- церебральный инфаркт,
- осложнения сердечно-сосудистых заболеваний,
- инсульт (неуточнённый),
- окклюзия и стеноз мозговых артерий,
- окклюзия и стеноз прецеребральных артерий,
- другие цереброваскулярные заболевания,
- хроническая ишемическая болезнь сердца,
- менее распространённые заболевания системы кровообращения в сочетании,
- неуточнённый хронический бронхит,
- другие хронические обструктивные заболевания лёгких,
- пневмония,
- алкогольная болезнь печени,
- фиброз и цирроз печени,
- другие воспалительные заболевания печени,
- абсцесс анальной и ректальной областей,
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
- язва желудка,
- другие заболевания пищеварительной системы,
- другие заболевания печени,
- панкреатит,
- другие местные инфекции (кожа/подкожная клетчатка),
- остеонекроз,
- подагра,
- другой артроз,
- аномальные результаты функциональных исследований,
- недомогание и усталость,
- другие неточно определённые/неуточнённые причины смертности,
- неизвестные/неуточнённые причины заболеваемости,
- перелом плеча и верхней части руки,
- перелом бедренной кости,
- перелом ребра (рёбер)/грудины/грудного отдела позвоночника;
- менее распространённые травмы, отравления и другие внешние причины вместе взятые,
- умышленное членовредительство (нанесение повреждений самому себе),
- падения,
- транспортные аварии.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.