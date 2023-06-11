Как избавиться от боли в спине: ответ врача
Боль в спине знакома многим россиянам. Зачастую она лишает полноценной жизни, очень тяжело поддается лечению. Травматолог-ортопед, старший преподаватель МОНИКИ имени В.Ф. Владимирского Дмитрий Зубков рассказал, как облегчить свое состояние.
ЛФК, бальнео-, рефлексотерапия и физиотерапия
Зубков считает лечебную физкультуру, физиотерапию и другие методы очень эффективными.
Перед тем, как начать заниматься чем-то из перечисленного, лучше посоветоваться с врачом. Однако, утверждает Зубков, ЛФК еще никому не вредила.
Массаж, остеопатия, мануальная терапия
Если нет острой боли, то можно воспользоваться сеансами массажа, услугами остеопата или мануального терапевта. Эти методы помогут уменьшить воспаление, а также увеличить кровоток в мышцах, которые питают позвоночник.
Консервативная терапия
Лекарственное лечение, по словам врача, применяется, когда необходимо снять мышечный спазм и воспаление в тканях.
Для этого доктора назначают миорелаксанты и нестероидные противовоспалительные препараты. Однако у данных лекарств есть побочные эффекты, поэтому применять их самостоятельно нельзя.
Эпидуральная фораминальная блокада
Дмитрий Зубков уточнил, что это инъекция, которую проводят в очаг воспаления. Это позволяет очень быстро снять даже самую сильную боль.
Блокада не мешает больному заниматься дальше лечебной физкультурой и выполнять упражнения, которые укрепляют мышечный каркас.
Врач напомнил, что боль в спине лучше предотвратить, чем лечить. Для этого необходимо просто следить за осанкой, правильно носить тяжести и заниматься спортом, пишет «aif.ru».