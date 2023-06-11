Как избавиться от боли в спине: ответ врача

Боль в спине знакома многим россиянам. Зачастую она лишает полноценной жизни, очень тяжело поддается лечению. Травматолог-ортопед, старший преподаватель МОНИКИ имени В.Ф. Владимирского Дмитрий Зубков рассказал, как облегчить свое состояние.

© unsplash.com

ЛФК, бальнео-, рефлексотерапия и физиотерапия

Зубков считает лечебную физкультуру, физиотерапию и другие методы очень эффективными.

Перед тем, как начать заниматься чем-то из перечисленного, лучше посоветоваться с врачом. Однако, утверждает Зубков, ЛФК еще никому не вредила.

Массаж, остеопатия, мануальная терапия

Если нет острой боли, то можно воспользоваться сеансами массажа, услугами остеопата или мануального терапевта. Эти методы помогут уменьшить воспаление, а также увеличить кровоток в мышцах, которые питают позвоночник.

Консервативная терапия

Лекарственное лечение, по словам врача, применяется, когда необходимо снять мышечный спазм и воспаление в тканях.

Для этого доктора назначают миорелаксанты и нестероидные противовоспалительные препараты. Однако у данных лекарств есть побочные эффекты, поэтому применять их самостоятельно нельзя.

Эпидуральная фораминальная блокада

Дмитрий Зубков уточнил, что это инъекция, которую проводят в очаг воспаления. Это позволяет очень быстро снять даже самую сильную боль.

Блокада не мешает больному заниматься дальше лечебной физкультурой и выполнять упражнения, которые укрепляют мышечный каркас.