Врач назвала самый опасный продукт для сосудов

"Я бы отказалась полностью от такого процесса приготовления пищи, как жаренье. А также от сахара, свела к минимуму алкоголь, естественно, не надо курить. Желательно не пить соков, газировку. Уберите колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасный способ - запечь кусок мяса, порезать его. Это лучше любой колбасы. И вкусно, и полезно, и сытно", - отметила врач.