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"Не свинина, не что-то жирное": Врач назвала самый опасный продукт для сосудов

Врачи перечислили самые вредные продукты на столе и в холодильнике, от которых рекомендуется отказаться в первую очередь.

Врач назвала самый опасный продукт для сосудов
© Российская Газета

Свою позицию высказала эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

"Я бы отказалась полностью от такого процесса приготовления пищи, как жаренье. А также от сахара, свела к минимуму алкоголь, естественно, не надо курить. Желательно не пить соков, газировку. Уберите колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасный способ - запечь кусок мяса, порезать его. Это лучше любой колбасы. И вкусно, и полезно, и сытно", - отметила врач.

Важно и то, как вы едите. Помимо тщательного пережевывания пищи рекомендуется во время еды ни на что не отвлекаться.

"Еще мне не нравится история, когда люди что-то смотрят и едят. Человек, который что-то смотрит и ест, не понимает, что ест, сколько ест, и теряет самое важное - эмоциональный компонент насыщения", - отметила эндокринолог.

По мнению кандидата медицинских наук Анны Кореневич, первым продуктом, который следует убрать из рациона, чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, является сахар. И дело не только в ожирении, но и в развитии атеросклероза, появлении опасных патологий сосудов и прочих недугов.

"Первый и основной продукт, что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар", - уточнила специалист в Telegram, подчеркнув, что "сладости, обладающие высоким гликемическим индексом, нашему организму не нужны ни в каких количествах, от слова совсем".

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