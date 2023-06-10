Иммунолог: от кондиционера могут развиться пневмония и аллергия

Чем опасны кондиционер и вентилятор для здоровья? Простуда — это ещё цветочки

© Секрет фирмы

Аллерголог-иммунолог Шуляева: от кондиционера могут развиться пневмония и аллергия. Если все поголовно говорят о том, что, сидя под кондиционером или перед вентилятором, можно простудиться, это не значит, что он опасен только этим. А на деле вред — и в проблемах с глазами, и в аллергии, и даже в замедлении обменных процессов, что вообще сложно определить простому человеку.

Видео дня

Чем опасен для здоровья кондиционер

Простуда и пневмония

Главный риск, который несёт кондиционер, — это, конечно, простуда. При этом проблем он создаёт не только, когда дует прямо на вас. Также вес имеет и перепад температур, который для организма не иначе, как крупный стресс, — пришли с жары, встали под холодный воздух.

И речь не только о банальном ОРВИ, которое чаще всего довольно несложно вылечить. Охладиться можно и до пневмонии, предупредила врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева.

«Организм приступает к борьбе всеми доступными способами. Он приступает первостепенно к обогреву жизненно важных органов: второстепенные же остаются без внимания. А это может быть и носоглотка, которая первой принимает на себя атаку вирусов и микробов», — сказала она.

Болезнь легионеров

К ней приводит бактерия легионелла. Пневмония на фоне этой болезни протекает в крайне тяжёлой форме и часто заканчивается смертью.

Есть хорошая новость: в домашних условиях этот недуг менее актуален, чем для помещений, где есть более крупные и промышленные кондиционеры. Но терять бдительность врач не рекомендует — бактерии могут легко накапливаться в апаарате, если за ним неправильно ухаживать.

Аллергия

Включенный кондиционер бывает и источником аллергии. Если, когда он работает, у вас текут слёзы, появляются чихание и кашель, — это как раз тот случай. А всё потому, что устройство гоняет по помещению застоявшийся воздух вместе со всеми грибками, вирусами и аллергенами в нём.

По итогу на весь этот «танец гадости» способен среагировать даже организм здорового человека.

Что же делать? Не забывать о влажной уборке и надлежащем уходе за кондиционером.

Замедление обменных процессов

По словам аллерголога-иммунолога, на фоне резкого охлаждения в организме начинают замедляться обменные процессы. Замирают и патологические, но на время — пока не начнётся обогрев, а там они могут «выстрелить» с удвоенной силой, предупредила врач. Чтобы избежать этого, нужно настраивать кондиционер на разницу с уличным воздухом более 5 градусов.

Ослабление местного иммунитета

Это происходит из-за того, что вследствие пересушивания воздуха страдают слизистые. Например, та же носоглотка.

Чем опасен для здоровья вентилятор

Простуда

Казалось бы, вентилятор дует не с такой мощностью, как кондиционер, но проблем создаёт и он. Можно легко устроить устроить и сквозняк, и перепад температур. Ну а что дальше, вы уже знаете.

Аллергия

Этот приборчик на ножке, как и его старший брат, умеет разгонять по помещению весь скопившейся в воздухе вред, в том числе и пыльцу, которая может быть и не видна глазу.

«Такая пыльца способна при разгоне вентилятором усиливать проявления сенной лихорадки и даже бронхиальной астмы», — предупредила врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко.

Можно установить дополнительные воздушные фильтры — они помогут минимизировать риски для аллергиков.

Проблемы со спиной и шеей

Что называется, продуло. Высок риск получить проблемы с шеей и спиной тем, кто предпочитает сидеть вблизи вентилятора или поставить его перед собой и так проспать всю ночь. Врач порекомендовала направлять поток выше головы или в сторону.

Глаза