Расширен перечень жизненно важных препаратов
В России перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Теперь в список включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, говорится в сообщении на сайте правительства.
«В частности, для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», — говорится в сообщении.
Новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата «Сапроптерин». Форма подъязычных таблеток также добавлена для обезболивающего препарата «Просидол», а для иммунодепрессанта «Пирфенидон» — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.