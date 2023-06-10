Расширен перечень жизненно важных препаратов

В России перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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Теперь в список включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, говорится в сообщении на сайте правительства.

«В частности, для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», — говорится в сообщении.