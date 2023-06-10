Кардиолог назвал продукты, которые ухудшают работу сердца

Продукты, которые повышают уровень холестерина в организме иувеличивают нагрузку на сердце, перечислил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

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Специалист рекомендовал сократить потребление красного мяса.Кроме того, лучшим вариантом будет полный отказ от колбас, сосисок и бекона, так как в таком мясе находится большое количество соли и консервантов.

Помимо этого, медик призвал не злоупотреблять фастфудом.Дело в том, что такая еда содержит в себе насыщенные жиры, увеличивающие уровень холестерина, передает «МедикФорум».