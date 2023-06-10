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Мясников объяснил, почему воспаляются лимфоузлы

МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. Воспаление лимфоузлов – это неприятный, а зачастую и опасный процесс, который сопровождается болезненностью. Врач Александр Мясников объяснил, что он может развиваться из-за инфекции.

Мясников объяснил, почему воспаляются лимфоузлы
© РИА "ФедералПресс"

Любые инфекции носоглотки могут провоцировать воспаление лимфоузлов, например из-за отита и кариеса.

Неприятную боль могут давать даже стресс, депрессия или фибромиалгия (скелетно-мышечная боль).

Мясников уточнил, что в нормальном состоянии лимфоузлы не превышают одного сантиметра, спокойно двигаются, не «спаяны» с кожей, они мягкие и в меру болезненные.

По словам врача, если хоть один из данных пунктов не совпадает с тем, что чувствует человек, стоит обратиться к врачу, пишут «Вести».

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