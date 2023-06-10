Что такое инвалидность и почему её сложно получить

Инвалидность — расстройство функций организма человека, которое ограничивает его физические и (или) умственные способности. Может быть врождённой или приобретённой после заболеваний и травм. Подробнее в статье, которую проверил юрист Валентин Лупу.

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Проще говоря, инвалид — это человек с увечьем либо тяжёлой болезнью, которые не позволяют ему полноценно жить и трудиться.

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Инвалидностью, в частности, считается отсутствие какой-либо конечности (руки, ноги) или органа (например, глаза, почки). Инвалидом также могут признать человека с тяжёлым физическим заболеванием (онкологией, сахарным диабетом), ментальным расстройством (аутизмом, деменцией), хромосомными аномалиями (например, синдромом Дауна).

Инвалиды нуждаются в социальной защите, об этом в России написан целый закон.

По данным ВОЗ, инвалидность имеют 1,3 миллиарда человек, или 16% мирового населения. Число таких людей увеличивается из-за роста неинфекционных заболеваний и старения населения.

По данным Росстата, инвалидность в 2023 году имеют 10 933 000 граждан РФ, из них 6 057 000 — женщины и 4 876 000 — мужчины. Инвалидность также присвоена 722 000 детей.

В РФ есть федеральный реестр инвалидов — единая база с информацией о таких людях для них самих (с личными кабинетами) и органов власти, которые оказывают им услуги или меры социальной поддержки.

В зависимости от степени расстройства функций организма взрослые люди имеют группу инвалидности: I, II или III (первая — самая тяжёлая), а дети имеют категорию «ребёнок-инвалид».

Кто и как определяет группу инвалидности

Решение о признании человека инвалидом выносят по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ), которую проводят специальные комиссии в федеральных учреждениях — бюро МСЭ. Есть самое главное, Федеральное бюро, а также главные бюро в столицах регионов РФ и их филиалы в более мелких городах и районах.

В ходе МСЭ комиссия оценивает способности человека обслуживать и контролировать себя.

Направить на МСЭ может любая медицинская организация по решению врачебной комиссии. Отказ в направлении на экспертизу можно обжаловать.

Выделяют четыре степени выраженности стойких нарушений функций организма:

I степень — незначительные (10–30%);

II степень — умеренные (40–60%);

III степень — выраженные (70–80%);

IV степень — значительно выраженные (90–100%).

Самую лёгкую, 3 группу инвалидности, взрослым дают при нарушениях здоровья II степени. Например, человек без одной стопы или больной сахарным диабетом может иметь такую группу.

2 группа инвалидности присваивается при III степени выраженности нарушений функций организма (70–80%). Например, человек с циррозом печени или шизофренией может иметь такую группу.

При IV степени выраженности нарушений человек получает самую тяжёлую, I группу инвалидности. Например, глухонемой, колясочник или человек, нуждающийся в процедуре гемодиализа («искусственной почке»), может иметь такую группу.

Может ли инвалидность быть временной

Инвалидность 1 группы устанавливается на 2 года, 2 и 3 групп — на год. По истечении этого срока нужно пройти переосвидетельствование, после которого группу могут понизить либо вовсе признать человека достаточно здоровым для снятия статуса инвалида.

Бессрочно (для детей — до 18 лет) инвалидность дают на основании особого перечня заболеваний и необратимых дефектов.

Например, при синдроме Дауна, тяжёлом буллёзном эпидермолизе (синдром «бабочки»), слепоте, глухоте, отсутствии обеих ног по бёдра инвалидом признают навсегда.

При умственной отсталости, отсутствии гортани, наличии мочевой или каловой стомы, отсутствии руки, кисти или части пальцев инвалидность дадут сначала на 2 года, а потом, при повторном освидетельствовании, навсегда.

Также инвалидность могут дать навсегда, если в течение 4 лет после присвоения этого статуса человек лечился и проходил реабилитации, но они не дали результата.

Инвалидность ребёнку дают на год, 2 года, 5 лет либо до достижения им возраста 14 или 18 лет (в зависимости от расстройства). После совершеннолетия ребёнок-инвалид может получить «взрослую» группу.

Переосвидетельствование в бюро МСЭ можно пройти снова, даже если инвалидность установлена бессрочно — например, если состояние человека ухудшилось и он претендует на следующую группу.

Инвалидность могут «понизить» и вовсе снять, если, по мнению комиссии, состояние человека улучшилось. Решение бюро МСЭ можно обжаловать в суде, если гражданин сочтёт его несправедливым.

Какую пенсию по инвалидности платят в России

Пенсия по инвалидности — это выплата от государства людям, имеющим статус инвалида любой группы. С 2022 года в РФ её начисляют автоматически после присвоения статуса.

Пенсия по инвалидности может быть страховой и социальной. Страховая назначается тем, у кого до инвалидности был стаж работы (хоть какой) либо добровольные взносы в пенсионный (социальный) фонд. Её размер индивидуален, зависит от накопленных пенсионных баллов (стажа).

К пенсии всем работавшим или работающим инвалидам положена фиксированная выплата. Она равна 7 567 рублям 33 копейкам. Такую выплату получают, например, инвалиды II группы без иждивенцев.

Инвалидам I группы положено в два раза больше, 15 134 рублей 66 копеек, а для III группы — 3783 рубля 67 копеек, 50% от фиксированной выплаты. Если инвалид кого-то содержит, выплата увеличивается на 2 522 рубля на каждого иждивенца (до трёх человек).

Социальную пенсию начисляют инвалидам, у которых вообще нет стажа работы, в том числе детям. Её могут получать только постоянно живущие в РФ.

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 17 167,83 рубля;

инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы — 14 306,73 рубля;

инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства) — 7 153,33 рубля;

инвалидам III группы — 6 080,38 рубля. Социальная пенсия выплачивается в фиксированном размере. С 1 апреля 2023 года она составляет:

Также есть государственная пенсия по инвалидности для отдельных категорий граждан. Её размер выше, чем у социальной. Государственную пенсию могут получать инвалиды из числа космонавтов и членов их семей, военных, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, «чернобыльцы».

Размер пенсии военнослужащих, получивших инвалидность при участии в боевых действиях, составляет:

300% от размера социальной пенсии — для I группы (21 460 рублей);

250% — для II группы (17 883 рубля);

175% — для III группы (12 518 рублей).

При установлении инвалидности автоматически назначается ежемесячная денежная выплата(ЕДВ) — как только СФР получит информацию от органов медико-социальной экспертизы.

С 1 февраля 2023 года ЕДВ инвалидам I группы составляет до 4957 рублей 95 копеек, инвалидам II группы — до 3540 рублей 76 копеек, инвалидам III группы — до 2834 рублей 40 копеек, детям-инвалидам — 3540 рублей 76 копеек.

То есть если человек работал, а потом стал инвалидом, то он будет получать пенсию (фиксированную выплату и страховую часть) и ЕДВ.

Какие льготы получают инвалиды

Всем, кто получает ЕДВ, по закону положен набор социальных услуг. Он предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость полного набора с 1 февраля 2023 года составляет 1469 рублей 74 копеек.

Если сохранить право на все услуги, размер ЕДВ сократится на эту сумму — например, инвалид I группы получит не 4958 рублей, а 3488 рублей.

В набор социальных услуг входит бесплатное санаторно-курортное лечение, право на бесплатные лекарства из списка жизненно необходимых (перечня ЖНВЛП), бесплатный проезд на городском и пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном — к месту лечения и обратно. Детей-инвалидов должны обеспечивать ещё и лечебным питанием.

В транспортные льготы также входят льготные билеты на авиатранспорт и бесплатная парковка. Инвалиды не платят налог на имущество, транспортный налог (для авто до 100 л. с., предоставленного органами соцзащиты). Такие люди также имеют право на скидку на оплату земельного налога, оплату нотариальных услуг, ежемесячный вычет по НДФЛ.

компенсацию 50% стоимости коммунальных услуг;

получение земельного участка;

сокращённую рабочую неделю с сохранением полной стоимости оплаты труда;

оплачиваемый отпуск в 30 дней и ещё месяц неоплачиваемых выходных. А ещё инвалиды имеют право на:

При необходимости инвалидам предоставляют услуги по сурдопереводу и собак-поводырей с компенсацией расходов на их содержание.

Сколько платят за работу по уходу за инвалидом

Ухаживающим за инвалидом I группы полагается выплата — 1200 рублей в месяц. Её размер может увеличиться до 2400 рублей в местностях, где действует повышающий районный коэффициент. Можно с 14 лет ухаживать за инвалидом или несколькими и получать выплаты за каждого. Быть родственниками при этом необязательно.

Родителям, ухаживающим за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, платят ЕДВ в размере 10 000 рублей (или до 20 000 с учётом районного коэффициента). Такие семьи также хотят освободить от уплаты транспортного налога и давать им дополнительные выходные на работе.

Проблемы инвалидов в России

В РФ дискриминация по признаку инвалидности запрещена. Тем не менее люди довольно часто сталкиваются со стигматизацией и незаконными ограничениями: например, в феврале 2023 года «Секрет» писал о том, как колясочника не пустили в спа-зону. А в 2022 году в Башкирии чиновница оскорбила детей-инвалидов и даже не потеряла работу.

Инвалиды часто вынуждены тратить большие средства на такси либо вовсе сидеть дома, поскольку на общественном транспорте им передвигаться трудно или невозможно (особенно вне столичных городов). Оборудованные по всем правилам пандусы есть даже не во всех больницах и социальных учреждениях, не говоря уже о магазинах и жилых домах. Даже в квартирах, предоставленных государством, некоторые не могут нормально попасть в туалет.

Детям-инвалидам в мелких городах и сёлах недоступны специальные школы. А в спецшколах несовершеннолетние могут сталкиваться с издевательствами. Многие инвалиды в России не могут получить хорошее образование и устроиться на работу, а кого-то несправедливо увольняют, и, как следствие, такие люди часто прозябают в бедности.

Что такое дома инвалидов

Дом инвалидов — это социальное учреждение типа интерната, где инвалиды постоянно живут, спят и питаются и где за ними ухаживают. Бывают государственные и частные. Чаще всего в дома-интернаты селят не только инвалидов, но и престарелых.

Чтобы поселить инвалида в государственный интернат, родственники обращаются с пакетом документов в органы соцзащиты. На его содержание после заселения тратится его же собственная пенсия: на руки человеку оставляют 25%.

Поводом для отправки инвалида в интернат может стать частичная или полная утрата способности к самообслуживанию, а также нужда в постоянном уходе, притом что родственники этого обеспечить по каким-то причинам не могут.

Факты

Слово «инвалидность» произошло от латинского invalidus — «немощный, слабый».

В 2007 году после выхода песни «Люди-инвалиды» и одноимённого альбома группы «Тату» разразился скандал: творчество оскорбило многих, на дуэт даже подавали заявления в суд. Однако группа заявила, что поёт о «социальных болезнях»: неумении любить, сопереживать и помогать друг другу, а вовсе не высмеивает физические увечья.

Пример употребления на «Секрете»

«Хитрая пенсионерка из челябинского Златоуста на протяжении 10 лет скрывала исчезновение сына-инвалида. Всё это время она продолжала получать пенсию за него. Неладное заподозрили, когда ребёнок в 18 лет должен был переоформить документы на выплаты».