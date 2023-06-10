Ученые назвали идеальный завтрак для больных диабетом

Исследователи Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что низкоуглеводная диета приводит к снижению уровня глюкозы после приема пищи на 74 процента и снижает вариабельность гликемии по сравнению с завтраком с низким содержанием жира.

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Отмечается, что вариабельность гликемии и повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом. Диета с низким содержанием углеводов считается эффективной для контроля уровня глюкозы, но соблюдать ее трудно.

По словам ученых, одним из простых решений могло бы стать уменьшение содержания углеводов всего в одном приеме пищи в день, а именно в завтраке.

В исследовании участвовал 121 человек, 60 из которых должны были завтракать пищей с низким содержанием углеводов в течение трех месяцев, остальные люди питались как раньше, сообщает «Газета.ру».