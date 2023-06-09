Можно ли заразиться через поцелуй: что говорят врачи

Стоматолог Кулиева предупредила о риске заражения мононуклеозом и менингитом при поцелуях. Обычно к выбору сексуальных партнёров советуют подходить осознанно из-за риска заполучить заболевание, передающееся половым путём. Однако даже романтичные прогулки под луной с поцелуями могут подорвать здоровье. Список инфекций, которые передаются от человека к человеку через слюну, довольно внушительный.

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Чем можно заразиться через поцелуй

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Через поцелуй есть риск заразиться вирусным менингитом. Это заболевание может протекать даже сложнее, чем бактериальный менингит. Так что игнорировать его симптомы нельзя. Проявляется болезнь так: у пациента начинается головная боль, поднимается температура, появляется озноб, тошнота, боль в шее, спутанность сознания и чувство усталости. При таком наборе симптомов нужно срочно к врачу, посоветовала врач — стоматолог-хирург Клиники «МЕДСИ Красногорск Диана Кулиева.

Самое, пожалуй, известное заболевание, передающееся в том числе через поцелуи, — это герпес. В организме 90% людей присутствует герпес 1-го типа. Так что если вы заметили на губах или около носа партнёра высыпания в виде пузырьков — отложите ласки, пока он не поправится. Любое микроповреждение в ротовой полости — и инфекция может попасть вам в кровь.

С вирусом герпеса связана так называемая «болезнь поцелуев» — вирус Эпштейна-Барр, или мононуклеоз. Его вызывает вирус герпеса 4-го типа. Он попадает в организм со слюной и начинает размножаться во рту и глотке, предупредила врач.

Через поцелуй передаётся и ещё один представитель семейства вирусов герпеса — цитомегаловирус. Он особенно опасен для беременных, потому что ребёнок в таком случае чаще всего погибает ещё в утробе.

Есть ряд исследований, которые подтверждают, что через длительный поцелуй можно заразиться вирусом папилломы человека. Некоторые типы этого вируса провоцируют развитие злокачественных опухолей — например, рака шейки матки, сказала Кулиева «Известиям».

Можно ли заболеть ВИЧ или гепатитом от поцелуя

Одна из популярных страшилок — что через поцелуй якобы передаётся ВИЧ. На самом деле возбудители ВИЧ действительно могут присутствовать в слюне человека. Как и следы гепатита В и С и микробактерии туберкулёза. Однако заразиться всеми этими опасными инфекциями именно через поцелуй практически невозможно — концентрация возбудителей в слюне крайне мала.

Зато гепатит А в этом плане очень коварный недуг. Он очень заразен в последние дни инкубационного периода, когда никаких симптомов у больного ещё нет. Так что человек по незнанию может заразить очень много людей. К счастью, сегодня гепатит А полностью излечим.