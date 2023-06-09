Хирург рассказал, когда операция на носовой перегородке бесполезна

Многие пациенты рассчитывают, что септопластика, или операция по исправлению носовой перегородки, поможет избавиться им от храпа и апноэ, однако такое хирургическое вмешательство не всегда решает подобную проблему, рассказал «Газете.Ru» хирург Отари Гогиберидзе. По его словам, у подобных проявлений достаточно много других причин, поэтому в ряде случаев требуется комплексное лечение.

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Хирург рассказал, что хроническая заложенность носа, храп и апноэ могут быть последствиями избыточного веса, особенностей анатомического строения шеи, эндокринных и гормональных нарушений, курения, употребления алкоголя, снотворных и седативных средств, а также наследственных и других заболеваний.

В некоторых случаях для решения проблемы может быть достаточно только лишь устранения заложенности носа путем исправления искривленной перегородки. В других случаях потребуется решить и другие проблемы со здоровьем. Поэтому, однозначно сказать, что септопластика гарантированно поможет решить данные проблемы нельзя. Здесь все индивидуально и зависит от особенностей каждого пациента, — подчеркнул Гогиберидзе.

Тем не менее, по его словам, проблемой искривления носовой перегородки нельзя пренебрегать. Помимо таких неприятных симптомов, как сухость и зуд, постоянная заложенность носа и проблемы с дыханием, деформация может привести к поражению органов слуха, а также быть причиной частых дыхательных инфекций и носовых кровотечений.