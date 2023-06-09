Хирург: лечение запора начинается с коррекции питания

Хирург Гаврилов: лечение запора начинается с коррекции питания. Ощущать запор крайне неприятно. К тому же это серьёзная угроза здоровью и хорошему самочувствию. Впрочем, не стоит немедленно впадать в отчаяние и бежать в аптеку за слабительными в случае безрезультатного похода в туалет. Есть несколько естественных способов, которые позволят эффективно избавиться от симптомов запора и вернут вам хорошее настроение.

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Хирург, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал, что для лечения запора в первую очередь нужно ограничить хлебобулочные изделия, вечернее переедание и увеличить количество потребляемой жидкости. Рекомендуется приблизительно 30 мл на 1 кг массы тела жидкости в сутки.

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Помимо рациона, нужно в целом пересмотреть свой ритуал похода в туалет. Может помочь простое правило TONE, которые и создано для профилактики и лечения геморроя и других заболеваний прямой и толстой кишки.

T — трёхминутная дефекация

O — однократная дефекация

N — не натуживаться

E — ежедневный приём пищевых волокон

Если совсем «не тужиться» не получается, то надо постараться это делать менее 25% времени нахождения на унитазе.

Также в туалет не нужно ходить с телефоном. Да и вообще ничего с собой не берите: ни книг, ни газет, даже состав на освежителях воздуха лучше не читать. Скучно, конечно, но зато более полезно.

В целом важно поработать с пищевым поведением всей семьи, чтобы обезопасить от будущих неприятностей детей. Для начала нужно пить жидкость в достаточных количествах. Почаще предлагайте ребёнку попить воды. Достаточно пить при возникновении жажды.

Ваш рацион должен быть богат клетчаткой. Если за основу взять метод гарвардской тарелки, то в ней клетчатка составляет 50%, а по 25% — белок и углеводы.

Когда пить лекарства от запоров?

И только в том случае, если все немедикаментозные методы не помогают, требуется назначение лекарств. И это необязательно слабительные. Можно попробовать разрыхлители, увлажнители каловых масс, стимуляторы рецепторов кишки для улучшения перистальтики и так далее, заключил доктор.

Чем кормить ребёнка при запорах

Если же запоры случаются у ребёнка, то в первую очередь необходимо добавить в рацион продукты, которые улучшают работу кишечника и при этом не вредят детскому организму, рассказала педиатр «Теледоктор24» Юлианна Шабатура.

«Наиболее действенными от запора считаются абрикосы, сливы, персики, нектарины. Эти сочные и волокнистые фрукты быстро помогут наладить пищеварение естественным путём. Если нет свежих плодов, можно использовать сухофрукты. Однако их очень важно запивать водой, а не есть всухомятку, в противном случае они только усугубят состояние», – заявила врач.

При этом она посоветовала вводить любые плоды в детский рацион с большой осторожностью. Ведь всегда есть риск аллергии.