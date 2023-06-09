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Какие признаки говорят о развитии диабета: срочно к врачу

Россияне могут заподозрить у себя повышенный уровень инсулина и сахара в крови даже без сдачи анализов. Признаки неполадок со здоровьем назвала врач-косметолог Татьяна Аюпова.

Какие признаки говорят о развитии диабета: срочно к врачу
© ФедералПресс

«Это не только папилломы, лишний вес и темные пятна на коже: об этих симптомах многие пациенты, кстати, не рассказывают. Но есть еще три признака», – отметила эксперт в телеграм-канале.

По ее словам, это частые заболевания из-за сниженного иммунитета. Кроме того, при повышенном сахаре и инсулине человека постоянно тянет к плюшкам и булкам. В результате из-за обилия сахара человек не ест нормальную еду: мясо и зелень. Также наблюдается нехватка сил и энергии, а после обеда хочется поспать.

Татьяна Аюпова уточнила, что при инсулинорезистентности часто наблюдаются проблемы с ЖКТ. Дело в том, что из-за большого количества сахара страдает микрофлора кишечника. Врач рекомендовала обращаться в больницу, если они заметили у себя такие симптомы.

Врач добавила, что повышенный сахар и инсулин могут привести к развитию диабета.

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