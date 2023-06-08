Врач рассказала, как предотвратить ночные судороги

«Что делать, если сводит мышцы ног? Профилактика. Не допускайте обезвоживания, выпивайте много жидкости, соблюдайте сбалансированную диету с достаточным количеством кальция, калия и магния. Разомните ноги перед сном. Не сидите и не стойте в одном положении слишком долго, носите комфортную обувь с хорошей поддержкой», — пояснила врач.