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Врач рассказала, как предотвратить ночные судороги

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как предотвратить ночные судороги. По ее словам, по ночам сводит ноги по разным причинам, включая недостаток жидкости в организме, нехватку витаминов и минералов, а также определенные заболевания.

Врач рассказала, как предотвратить ночные судороги
© Газета.Ru

«Что делать, если сводит мышцы ног? Профилактика. Не допускайте обезвоживания, выпивайте много жидкости, соблюдайте сбалансированную диету с достаточным количеством кальция, калия и магния. Разомните ноги перед сном. Не сидите и не стойте в одном положении слишком долго, носите комфортную обувь с хорошей поддержкой», — пояснила врач.

Если мышцы ног все же свело, она посоветовала помассировать напряженную мышцу, принять ванну или душ с теплой водой, выпить безрецептурное обезболивающе. Также собеседница агентства рекомендовала не затягивать с визитом к врачу.

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