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Врач перечислил болезни, о которых сигнализирует излишняя потливость

Появление пота в жаркую погоду или после физических нагрузок — нормальное явление, однако в остальное время такая реакция организма сигнализирует о ряде отклонений, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

Врач перечислил болезни, о которых сигнализирует излишняя потливость
© Клопс.ру

По мнению специалиста, речь может идти о сбоях в работе щитовидной железы и, в частности, гипертиреозе — заболевании, при котором орган вырабатывает огромное количество гормона тироксина.

«Он для нашего организма как дрова для печки. Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется всё время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет», — объяснил медик.

У женщин чрезмерная потливость зачастую говорит о сбоях в выработке эстрадиола или нарушении чувствительности рецепторов к эстрогенам.

«Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником различных серьёзных заболеваний: от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу», — уточнил врач.

У мужчин, по словам Павловой, потливость может сопровождаться стойким запахом мускуса, а это сигнализирует о дисбалансе гормона дигидротестостерона, который может сильно воздействовать на предстательную железу.

«Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений (выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь), а также снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря, частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога», — подчеркнул эндокринолог.

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