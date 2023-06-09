Врач перечислил болезни, о которых сигнализирует излишняя потливость

Появление пота в жаркую погоду или после физических нагрузок — нормальное явление, однако в остальное время такая реакция организма сигнализирует о ряде отклонений, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

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По мнению специалиста, речь может идти о сбоях в работе щитовидной железы и, в частности, гипертиреозе — заболевании, при котором орган вырабатывает огромное количество гормона тироксина.

«Он для нашего организма как дрова для печки. Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется всё время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет», — объяснил медик.

У женщин чрезмерная потливость зачастую говорит о сбоях в выработке эстрадиола или нарушении чувствительности рецепторов к эстрогенам.

«Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником различных серьёзных заболеваний: от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу», — уточнил врач.

У мужчин, по словам Павловой, потливость может сопровождаться стойким запахом мускуса, а это сигнализирует о дисбалансе гормона дигидротестостерона, который может сильно воздействовать на предстательную железу.