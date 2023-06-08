Сахар не виноват: стоматолог развенчал мифы о кариесе

Кариес — одно из самых распространенных и коварных стоматологических заболеваний, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Несмотря на изученность данного патологического процесса, вокруг кариеса продолжает бытовать множество мифов. Основатель и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян развенчала их для читателей женского журнала kleo.ru

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Миф 1. Все из-за сладкого

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Сам по себе сахар не может вызывать развитие кариеса. Но сладкие продукты, богатые простыми углеводами, создают в ротовой полости благоприятные условия для образования кислой среды, в которой начинают активно размножаться кариесогенные бактерии, ослабляющие защитные функции зубной эмали. То же самое происходит и во время употребления мучнистых и крахмалистых продуктов — картофеля, хлеба и свежей выпечки, сладостей и различных десертов. Поэтому после еды крайне важно очищать контактные пункты между зубами от остатков пищи, чтобы не допустить ее брожения, а также полоскать рот чистой водой для снижения кислотности.

Миф 2. Кариес — всегда заметная глубокая полость на поверхности зуба

Это далеко не так. Кариозное поражение в начальной стадии или в стадии пятна совершенно незаметно невооруженным глазом. Обнаружить данную проблему под силу только специалисту в ходе профессионального осмотра. Именно по этой причине необходимо посещать стоматолога каждые полгода, чтобы вовремя заметить начальный кариес и принять соответствующие меры. Ведь чем раньше вы начнете лечение, тем меньше зубной ткани придется препарировать специалисту.

Миф 3. Пломба на зубе защищает его от кариеса в будущем

Это заблуждение, потому как запломбированный зуб может быть поражен вторичным кариесом в любой момент в том же или другом месте на поверхности. Кроме того, в практике стоматологов встречаются случаи образования кариеса под пломбировочным материалом спустя несколько лет после установки пломбы. Это происходит как по вине врача из-за ошибок, допущенных при лечении больного зуба, так и по причине несоблюдения пациентом правил личной гигиены, злоупотребления твердой пищей или резких перепадов температуры.

Миф 4. Кариес заразен

Сам кариес не является заразным заболеванием, чего не скажешь о стрептококках — вредоносных кариесогенных бактериях, населяющих ротовую полость человека и живущих в толще зубного налета. Именно стрептококки становятся причиной кариозного поражения зубов, и, надо сказать, передача данных патогенов другому человеку возможна — например, через использование общей посуды или при поцелуе. Поэтому так важно соблюдать гигиену полости рта и лечить разрушенные кариесом зубы, чтобы они не становились источником инфекции.

Миф 5. Если чистить зубы дважды в день, кариеса получится избежать