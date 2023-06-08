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Врач перечислил симптомы рака почки

На ранних стадиях рак почки очень трудно выявить, потому что заболевание может никак себя не проявлять. Как вовремя обнаружить опасное заболевание, рассказывает специалист онкологического центра «СМ-Клиника» Денис Алтунин.

Врач перечислил симптомы рака почки
© ФедералПресс

«Все это совсем не обязательно говорит об онкологии. Но любой из перечисленных симптомов – повод поговорить с врачом, сдать анализы и обследоваться, чтобы не пропустить ту или иную патологию», – отметил врач.

По словам Алтунина, речь идет о крови в моче, которая делает мочу розовой, красной или темно-коричневой. Такой сипмтом сопровождается стойкой болью в спине или боку. У пациента наблюдается необъяснимая потеря веса, человек часто устает, а температура тела у него повышается без видимых причин.

Врач подчеркивает, что рак обычно начинается, когда в ДНК клеток случаются мутации. В этом случае клетка начинает расти и бесконтрольно делиться. Затем образуется опухоль, которая в будущем дает метастазы в другие органы и ткани тела.

Факторы риска возникновения рака почки – это пожилой возраст, курение, избыточный вес, хроническая почечная недостаточность и семейный анамнез рака почки, передает РИАМО.

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