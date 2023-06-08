Врач предупредил, что паразиты в организме могут провоцировать рак

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что летом большинство паразитов, включая гельминтов, находятся в почве и могут представлять серьезную опасность для человека.

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Он рассказал, что наличие паразитов можно выявить, основываясь на симптомах, которые могут быть сходными с другими заболеваниями. Для диагностики наличия паразитов требуется обращение к врачу и проведение анализов крови и кала, отметил медик.

— Проверяться стоит, только если есть определенный сиптомокомплекс и эозинофилия, то есть обоснованные подозрения на паразитоз. Если нет никакой симптоматики и ничего не беспокоит, то смысла проверяться нет, — подчеркнул Поздняков.

По словам врача, паразитарным инвазиям в одинаковой степени подвержены пациенты независимо от возраста и фоновой патологии. Все зависит от того, как человек соблюдает правила гигиены. Значение также имеет употребление потенциально инфицированных продуктов.

Влияние на работу организма также оказывает профессиональная деятельность. Например, человек, который часто ест речную рыбу в слабосоленом виде, более подвержен описторхозу. Человек, работа которого связана с землей, более подвержен риску заболеть гельминтозом. Маленькие дети часто таскают руки в рот, и риск заразиться инвазиями типа остриц и аскарид у них выше, чем у взрослых, сообщает «Газета.ру».

Медик сообщил, что при массивных инвазиях могут возникнуть опасные для жизни состояния. Так, описторхисы, которые живут в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей.