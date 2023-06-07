Отвечает врач: причины развития подагры и способы лечения

Подагра – распространенное заболевание характеризующееся серьезным нарушением обмена веществ, которое провоцирует атаки острого артрита, поражение почек и суставов.

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Эта болезнь известна еще с древних времен, однако, если раньше считалось, что ей подвержены только аристократы (ввиду частого переедания), то теперь эта проблема распространена гораздо более широко, хотя все еще отчасти связана с питанием. В частности, согласно статистике и утверждениям специалистов, подагра зачастую возникает у людей, практикующих белковые диеты или употребляющих большое количество мяса.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом-ревматологом Борисовой Надеждой и узнал об этом заболевании и причинах его возникновения более подробно.

Подагра – это системное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия (мочевой кислоты) и развивающимся в связи с этим воспалением. Среди мужчин это заболевание встречается в 6-7 раз чаще, чем у женщин.

Борисова Надежда Сергеевна Врач-ревматолог Клиники Фомина в Туле

Основной причиной является нарушение обмена мочевой кислоты, приводящее к её избытку – гиперурикемии. Такое состояние бывает при увеличении поступления пуринов с пищей (помидоры, говядина, пиво, бобы, газированные напитки с высоким содержанием фруктозы) или плохим введением с мочой (при заболевании почек). Иногда причиной является генетическая предрасположенность.

Лечение

Соблюдение малопуриновой диеты (с ограничением продуктов, перечисленных выше). Во время обострения используются НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), колхицин и ГК (глюкокортикостероиды); В период между приступами заболевания назначается терапия, направленная на снижение мочевой кислоты в крови (аллопуринол, фебуксостат).

Профилактика в первую очередь заключается в здоровом образе жизни.

Главные способы избежать развития подагры – соблюдать умеренность в питании и следить за своим весом.

Борисова Надежда Сергеевна Врач-ревматолог Клиники Фомина в Туле

Данное заболевание опасно тем, что соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, формируя мочекаменную болезнь, и в сердце, увеличивая риск инфаркта миокарда.

В зоне риска в первую очередь находятся мужчины с излишним весом, употребляющие большое количество мяса (консервов) и алкоголя. Также в этом списке пациенты с болезнью почек, при которой подагра развивается вторично.

Борисова Надежда Сергеевна Врач-ревматолог Клиники Фомина в Туле