Отвечает врач: причины развития подагры и способы лечения
Подагра – распространенное заболевание характеризующееся серьезным нарушением обмена веществ, которое провоцирует атаки острого артрита, поражение почек и суставов.
Эта болезнь известна еще с древних времен, однако, если раньше считалось, что ей подвержены только аристократы (ввиду частого переедания), то теперь эта проблема распространена гораздо более широко, хотя все еще отчасти связана с питанием. В частности, согласно статистике и утверждениям специалистов, подагра зачастую возникает у людей, практикующих белковые диеты или употребляющих большое количество мяса.
"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом-ревматологом Борисовой Надеждой и узнал об этом заболевании и причинах его возникновения более подробно.
Подагра – это системное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия (мочевой кислоты) и развивающимся в связи с этим воспалением. Среди мужчин это заболевание встречается в 6-7 раз чаще, чем у женщин.
Основной причиной является нарушение обмена мочевой кислоты, приводящее к её избытку – гиперурикемии. Такое состояние бывает при увеличении поступления пуринов с пищей (помидоры, говядина, пиво, бобы, газированные напитки с высоким содержанием фруктозы) или плохим введением с мочой (при заболевании почек). Иногда причиной является генетическая предрасположенность.
Лечение
- Соблюдение малопуриновой диеты (с ограничением продуктов, перечисленных выше).
- Во время обострения используются НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), колхицин и ГК (глюкокортикостероиды);
- В период между приступами заболевания назначается терапия, направленная на снижение мочевой кислоты в крови (аллопуринол, фебуксостат).
Профилактика в первую очередь заключается в здоровом образе жизни.
Главные способы избежать развития подагры – соблюдать умеренность в питании и следить за своим весом.
Данное заболевание опасно тем, что соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, формируя мочекаменную болезнь, и в сердце, увеличивая риск инфаркта миокарда.
В зоне риска в первую очередь находятся мужчины с излишним весом, употребляющие большое количество мяса (консервов) и алкоголя. Также в этом списке пациенты с болезнью почек, при которой подагра развивается вторично.
Помимо прочего, риск развития заболевания выше у тех, чьи родители также страдают от этого недуга.