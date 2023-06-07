Кардиолог перечислил основные ошибки гипертоников

Артериальная гипертония — одна из самых распространенных патологий, однако многие больные недооценивают ее серьезность и в ходе терапии совершают некоторые критически опасные ошибки, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. По его словам, основная ошибка — это прекращение приема лекарств при нормализации давления.

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Как пояснил специалист, в этом случае максимум в течение двух-трех дней давление снова начнет повышаться. Такие «качели» чреваты инфарктами и инсультами, а также возникновением тромбозов.

Также, по словам врача, нельзя заниматься самолечением. Терапию гипертонии должен назначать только специалист, который проводит оценку состояния пациента, учитывает индивидуальные особенности его организма и результаты анализов. Например, при ожирении, хроническом бронхите, сахарном диабете или заболеваниях почек требуются разные комбинации лекарств, которые может подобрать только врач.

Еще одной ошибкой гипертоников кардиолог назвал сохранение вредных привычек даже при регулярном приеме лекарств. Если гипертоник продолжает употреблять алкоголь и жирную пищу, курить и мало двигаться, то эффективность лекарственной терапии теряется. Поэтому к медикаментам необходимо добавить нормальное питание, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, соблюдение правильного режима труда и отдыха и полноценный сон.