Какие агрессивные виды рака сложнее всего обнаружить

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал, что злокачественные опухоли опасны, прежде всего, тем, что они способны прорастать в соседние органы и метастазировать.

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Именно метастазы, по словам эксперта, как правило, становятся причиной смерти пациентов с раком. Одним из самых опасных видов рака Максим Астраханцев назвал меланому. Это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток, определяющих цвет кожи, волос и глаз.

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Врач указал, что меланома долгое время может развиваться бессимптомно. Даже миллиметровая опухоль способна давать метастазы. Клетки опухоли мигрируют по кровотоку, попадая в отдаленные органы. В них клетки создают своеобразные «колонии», которые быстро развиваются в метастазы, пояснил эксперт.

Онколог предупредил, что меланома провоцирует около 80 % летальных исходов среди пациентов с раком кожи. А ее развитие провоцируют чрезмерное воздействие ультрафиолета и генетика. В группе риска находятся пациенты со светлым фототипом кожи и большим количеством родинок на теле.

К трудно выявляемым видам рака также относится аденокарцинома поджелудочной железы. Астраханцев отметил, что в России ее диагностируют чаще, чем в большинстве других стран. В большинстве случаев – пожилым мужчинам.

«Главными факторами риска считаются курение и чрезмерное употребление спиртных напитков, а также ожирение и увлечение жирной едой и полуфабрикатами. Пациенты с панкреатитом также находятся в зоне высокого риска», – сказал эксперт.

После появления опухоли, по его словам, человек быстро худеет, затем при ее росте начинает чувствовать опоясывающую боль вверху живота. Болезнь практически невозможно выявить на ранней стадии из-за отсутствия симптомов. Пятилетняя выживаемость пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы составляет всего 3 %.

Астраханцев рассказал, что одним из самых опасных видов заболевания является рак легких, поражающий курильщиков со стажем. Его можно распознать по сухому, длительному кашлю и наличию крови в мокроте. Онколог отметил, что при таком раке появляется одышка, охриплость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, потеря веса и боль в груди.