Врачи рассказали о современных методах лечения варикоза
Варикозное расширение вен чаще всего обусловлено наследственной предрасположенностью, избыточным весом, неправильным питанием, недостатком физической активности, а также некоторыми профессиональными факторами, связанными с длительным стоянием или сидением. Кроме того, варикоз может наблюдаться у женщин во время беременности и менопаузы.
По словам врачей, болезнь может проявляться по-разному. Некоторые испытывают легкий дискомфорт, другие – серьезные проблемы со здоровьем.
Поэтому важно своевременно начать лечение варикоза. При этом медицина предлагает несколько вариантов избавления от болезни: консервативное или хирургическое вмешательство.
В частности, склеротерапия, лазерная или радиочастотная аблация, флебэктомия и другие методы используются в серьезных случаях варикоза.
Для снятия легких симптомов и недопущения прогрессирования болезни используют компрессионные чулки и всевозможные мази. Кроме того, существует альтернативные методы лечения. например, травяные препараты, гомеопатия, ароматерапия, а также некоторые специальные упражнения и массаж, пишет Sport24.