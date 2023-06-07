Выявлена связь между потливостью и онкологическими заболеваниями

Выявлена связь между повышенной потливостью и онкологическими заболеваниями
Врачи рассказали, о каких болезнях может свидетельствовать повышенная потливость.
Повышенная потливость не всегда связана с жарой. В некоторых случаях это может быть симптомом различных заболеваний, пишет «НГС» со ссылкой на экспертов.
Так, повышенное потоотделение может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания – лимфомы, или других онкоболезней, в том числе лейкемии или рака груди.
По словам врачей, повышенная потливость возникает по той причине, что опухоль начинает влиять на систему регуляции температуры тела. В результате человек начинает сильно потеть.
Если повышенная потливость наблюдается ночью, это причина обратиться за консультацией к врачу, говорится в издании.