Выявлена связь между потливостью и онкологическими заболеваниями

Врачи рассказали, о каких болезнях может свидетельствовать повышенная потливость.

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Повышенная потливость не всегда связана с жарой. В некоторых случаях это может быть симптомом различных заболеваний, пишет «НГС» со ссылкой на экспертов.

Так, повышенное потоотделение может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания – лимфомы, или других онкоболезней, в том числе лейкемии или рака груди.

По словам врачей, повышенная потливость возникает по той причине, что опухоль начинает влиять на систему регуляции температуры тела. В результате человек начинает сильно потеть.