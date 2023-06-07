Что такое антибиотики и когда их назначают

Антибиотики — природные и синтетические химические вещества, которые разрушают клетку бактерии и останавливают развитие инфекции. В некоторых случаях врач может назначать антибиотики для профилактики инфекции.

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Проще говоря антибиотики, это лекарства для борьбы с бактериальной инфекцией. Они убивают бактерию или останавливают её размножение.

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При вирусных инфекциях антибиотики не назначают. У вируса нет клетки, поэтому препарату нечего разрушать.

Применять антибиотики могут не только системно (внутрь), но и местно: в виде мазей, гелей и так далее. Например, это нужно при инфекциях в долго не заживающих язвах. Какими бывают антибиотики.

Классификация

Специфичные — убивают или останавливают размножение какой-то конкретной бактерии: например, только стрептококка.

Широкого спектра действия — эффективны против разных бактерий. По диапазону действия антибиотики делятся на две группы:

По эффекту антибиотики также делятся на две группы:

Бактерицидные — разрушают клеточную стенку и убивают бактерию.

Бактериостатичные — нарушают размножение и рост бактерий, но не убивают.

Жёсткого деления по эффекту нет, потому что в отношении разных бактерий один и тот же антибиотик может быть и бактерицидным, и бактериостатичным.

По действующему веществу классификация намного шире:

Пенициллины — самая старая и самая известная группа, чаще других назначается при инфекциях. Малотоксичны, но с высоким риском аллергии: от сыпи до бронхоспазма или анафилаксии (тяжёлая системная аллергия). Для некоторых инфекций применяют защищённые пенициллины: в сочетании с клавулановой кислотой (например, «Амоксиклав»). Они более эффективны против бактерий, у которых есть устойчивость к пенициллинам.

Макролиды — назначаются при болезнях верхних дыхательных путей (синусит, тонзиллит), при неосложнённых кожных инфекциях у детей. Очень редко вызывают аллергию, могут назначаться на замену пенициллину при его непереносимости.

Тетрациклины — обладают широким спектром действия, чаще тормозят рост бактерий, чем убивают.

Цефалоспорины — в основном их применяют при инфекциях дыхательной системы и мочевыводящих путей, часто внутривенно. Эти антибиотики могут быть опасны для людей, у которых аллергия на пенициллины (потому что у них перекрёстная аллергичность).

Аминогликозиды — одни из первых антибиотиков, обладают широким спектром действия. Очень токсичны, поэтому назначаются в основном при тяжёлых системных (то есть по всему организму) инфекциях — когда другие препараты неэффективны или их нельзя использовать.

Фторхинолоны — применяют против стрептококков, устойчивых к пенициллину, против гонококков. У фторхинологов много побочных эффектов, и они часто противопоказаны детям.

Линкозамиды — назначаются при тяжёлых формах инфекции дыхательных путей, костных воспалений, при гнойных инфекциях кожи. Также линкозамидами лечат стафилококковые инфекции, на которые не действует пенициллин.

Хлорамфениколы — обладают широким спектром действия, но токсичны для костного мозга. Поэтому эту группу применяют, только если другие варианты лечения не эффективны. В основном речь идёт о таких диагнозах как чумной менингит.

Прочие антибиотики — всё, что не вошло в категории выше. Это и полипептидные антибиотики (полимиксин B), и рифамицины, и метронидазол и многие другие, в основном новые препараты.

Назначают ли антибиотики для профилактики

Обычно врачи назначают один антибиотик, но в сложных случаях возможна комбинированная терапия. Дозу подбирают индивидуально, учитывая возраст, работу печени и почек, аллергии в анамнезе и приём противомикробных препаратов в предыдущие 3 месяца.

Для профилактики инфекций антибиотики назначают людям с ВИЧ или проходящим химиотерапию, а также перед операцией (включая протезирование зубов или их удаление) или при получении укуса или раны с высоким риском заражения. Но не для того, чтобы во время условной эпидемии ОРВИ или после прогулки зимой без шапки предотвратить средний отит.

Особенности приёма антибиотиков. Противопоказания и ограничения

Противопоказания к антибиотикам зависят от конкретной группы препаратов. Большинство этих лекарств нельзя использовать при беременности, грудном вскармливании, тяжёлых нарушениях работы печени и почек. Но, например, пенициллины и эритромицин (относится к макролидам) при беременности допускаются.

Во время лечения антибиотиками запрещён алкоголь — получается двойная нагрузка на печень. Помимо этого, врач может ограничить приём некоторых лекарств, которые конфликтуют с антибиотиками или повышают общую токсичность для организма. К таким лекарствам относятся антикоагулянты (разжижают кровь), противовирусные.

Побочные реакции от антибиотиков

У большинства антибиотиков очень длинный перечень возможных побочных эффектов. Точный набор зависит от активного вещества. Например, некоторые антибиотики (хлорамфениколы и аминогликозиды) очень токсичны, другие часто вызывают аллергию или раздражают желудочно-кишечный тракт.

аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока);

дисбактериоз;

диспепсия (расстройство пищеварения);

нарушения функций печени и почек. Самые частые побочные реакции, характерные для большинства антибиотиков:

Почему самолечение антибиотиками опасно

Антибиотик для пациента всегда должен подбирать врач — он же расписывает схему лечения. Часто перед этим нужно сдавать дополнительные анализы, помогающие точно узнать возбудителя и определить его чувствительность к разным антибиотикам. Это важно, потому что при неправильном выборе препарата у бактерий вырабатывается резистентность — то есть устойчивость.

Вместо того чтобы убить условный стрептококк, антибиотик делает его сильнее. Болезнь прогрессирует, и лечение подобрать уже труднее.

Самостоятельное изменение схемы лечения — раннее прекращение приёма или, наоборот, более долгий приём — опасно тем же: бактерия может выработать устойчивость к препарату. Причём эта устойчивость иногда развивается не к одной группе лекарств, а к нескольким (перекрёстная).

Как появились антибиотики

О том, что некоторые микробы могут выделять вещества, убивающие другие бактерии, медицина говорила давно. Но история антибиотиков как лекарств начинается в 1928 году, когда Александр Флеминг открыл пенициллин. Но только к 1945 году пенициллин очистили и смогли наладить его активное производство, чтобы использовать в массовом лечении инфекций. Началась так называемая «золотая эра» антибиотиков.