Что такое антибиотики и когда их назначают
Антибиотики — природные и синтетические химические вещества, которые разрушают клетку бактерии и останавливают развитие инфекции. В некоторых случаях врач может назначать антибиотики для профилактики инфекции.
Проще говоря антибиотики, это лекарства для борьбы с бактериальной инфекцией. Они убивают бактерию или останавливают её размножение.
При вирусных инфекциях антибиотики не назначают. У вируса нет клетки, поэтому препарату нечего разрушать.
Применять антибиотики могут не только системно (внутрь), но и местно: в виде мазей, гелей и так далее. Например, это нужно при инфекциях в долго не заживающих язвах. Какими бывают антибиотики.
Классификация
- Специфичные — убивают или останавливают размножение какой-то конкретной бактерии: например, только стрептококка.
- Широкого спектра действия — эффективны против разных бактерий.
По эффекту антибиотики также делятся на две группы:
- Бактерицидные — разрушают клеточную стенку и убивают бактерию.
- Бактериостатичные — нарушают размножение и рост бактерий, но не убивают.
Жёсткого деления по эффекту нет, потому что в отношении разных бактерий один и тот же антибиотик может быть и бактерицидным, и бактериостатичным.
По действующему веществу классификация намного шире:
- Пенициллины — самая старая и самая известная группа, чаще других назначается при инфекциях. Малотоксичны, но с высоким риском аллергии: от сыпи до бронхоспазма или анафилаксии (тяжёлая системная аллергия). Для некоторых инфекций применяют защищённые пенициллины: в сочетании с клавулановой кислотой (например, «Амоксиклав»). Они более эффективны против бактерий, у которых есть устойчивость к пенициллинам.
- Макролиды — назначаются при болезнях верхних дыхательных путей (синусит, тонзиллит), при неосложнённых кожных инфекциях у детей. Очень редко вызывают аллергию, могут назначаться на замену пенициллину при его непереносимости.
- Тетрациклины — обладают широким спектром действия, чаще тормозят рост бактерий, чем убивают.
- Цефалоспорины — в основном их применяют при инфекциях дыхательной системы и мочевыводящих путей, часто внутривенно. Эти антибиотики могут быть опасны для людей, у которых аллергия на пенициллины (потому что у них перекрёстная аллергичность).
- Аминогликозиды — одни из первых антибиотиков, обладают широким спектром действия. Очень токсичны, поэтому назначаются в основном при тяжёлых системных (то есть по всему организму) инфекциях — когда другие препараты неэффективны или их нельзя использовать.
- Фторхинолоны — применяют против стрептококков, устойчивых к пенициллину, против гонококков. У фторхинологов много побочных эффектов, и они часто противопоказаны детям.
- Линкозамиды — назначаются при тяжёлых формах инфекции дыхательных путей, костных воспалений, при гнойных инфекциях кожи. Также линкозамидами лечат стафилококковые инфекции, на которые не действует пенициллин.
- Хлорамфениколы — обладают широким спектром действия, но токсичны для костного мозга. Поэтому эту группу применяют, только если другие варианты лечения не эффективны. В основном речь идёт о таких диагнозах как чумной менингит.
- Прочие антибиотики — всё, что не вошло в категории выше. Это и полипептидные антибиотики (полимиксин B), и рифамицины, и метронидазол и многие другие, в основном новые препараты.
Назначают ли антибиотики для профилактики
Обычно врачи назначают один антибиотик, но в сложных случаях возможна комбинированная терапия. Дозу подбирают индивидуально, учитывая возраст, работу печени и почек, аллергии в анамнезе и приём противомикробных препаратов в предыдущие 3 месяца.
Для профилактики инфекций антибиотики назначают людям с ВИЧ или проходящим химиотерапию, а также перед операцией (включая протезирование зубов или их удаление) или при получении укуса или раны с высоким риском заражения. Но не для того, чтобы во время условной эпидемии ОРВИ или после прогулки зимой без шапки предотвратить средний отит.
Особенности приёма антибиотиков. Противопоказания и ограничения
Противопоказания к антибиотикам зависят от конкретной группы препаратов. Большинство этих лекарств нельзя использовать при беременности, грудном вскармливании, тяжёлых нарушениях работы печени и почек. Но, например, пенициллины и эритромицин (относится к макролидам) при беременности допускаются.
Во время лечения антибиотиками запрещён алкоголь — получается двойная нагрузка на печень. Помимо этого, врач может ограничить приём некоторых лекарств, которые конфликтуют с антибиотиками или повышают общую токсичность для организма. К таким лекарствам относятся антикоагулянты (разжижают кровь), противовирусные.
Побочные реакции от антибиотиков
У большинства антибиотиков очень длинный перечень возможных побочных эффектов. Точный набор зависит от активного вещества. Например, некоторые антибиотики (хлорамфениколы и аминогликозиды) очень токсичны, другие часто вызывают аллергию или раздражают желудочно-кишечный тракт.
- аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока);
- дисбактериоз;
- диспепсия (расстройство пищеварения);
- нарушения функций печени и почек.
Почему самолечение антибиотиками опасно
Антибиотик для пациента всегда должен подбирать врач — он же расписывает схему лечения. Часто перед этим нужно сдавать дополнительные анализы, помогающие точно узнать возбудителя и определить его чувствительность к разным антибиотикам. Это важно, потому что при неправильном выборе препарата у бактерий вырабатывается резистентность — то есть устойчивость.
Вместо того чтобы убить условный стрептококк, антибиотик делает его сильнее. Болезнь прогрессирует, и лечение подобрать уже труднее.
Самостоятельное изменение схемы лечения — раннее прекращение приёма или, наоборот, более долгий приём — опасно тем же: бактерия может выработать устойчивость к препарату. Причём эта устойчивость иногда развивается не к одной группе лекарств, а к нескольким (перекрёстная).
Как появились антибиотики
О том, что некоторые микробы могут выделять вещества, убивающие другие бактерии, медицина говорила давно. Но история антибиотиков как лекарств начинается в 1928 году, когда Александр Флеминг открыл пенициллин. Но только к 1945 году пенициллин очистили и смогли наладить его активное производство, чтобы использовать в массовом лечении инфекций. Началась так называемая «золотая эра» антибиотиков.
К 1962 году учёные открыли большую часть классов антибиотиков, которые сегодня назначают врачи. Это и тетрациклины, и цефалоспорины, и макролиды и многие другие. После этого новые антибиотики тоже появлялись, но уже куда реже.