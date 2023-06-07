К чему могут привести сахарный диабет и ожирение

Заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин в интервью «Доктору Питеру» рассказал о тревожных симптомах нарушения кровообращения и о факторах риска, которые могут к этому привести.

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Изменения циркуляции крови могут быть различными. Это и уменьшение объёма крови в сосудах, и нарушение текучести крови, и другие опасные состояния, такие как тромбозы, инфаркты, ишемии.

«При нарушениях кровообращения большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях и так далее», - пояснил Балдин.

посинение кожи и резкая боль в этой части тела;

синдром «белого пятна», когда после пятиминутного сдавливания побелевшая кожа через две секунды не возвращает свой цвет;

судороги;

нарушения речи;

онемение половины лица;

острая головная боль, которая не проходит;

потеря сознания. Но наиболее тревожными симптомами нарушения кровообращения, которые требуют немедленного обращения к врачу, являются следующие признаки: