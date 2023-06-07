К чему могут привести сахарный диабет и ожирение
Заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин в интервью «Доктору Питеру» рассказал о тревожных симптомах нарушения кровообращения и о факторах риска, которые могут к этому привести.
Изменения циркуляции крови могут быть различными. Это и уменьшение объёма крови в сосудах, и нарушение текучести крови, и другие опасные состояния, такие как тромбозы, инфаркты, ишемии.
«При нарушениях кровообращения большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях и так далее», - пояснил Балдин.
- посинение кожи и резкая боль в этой части тела;
- синдром «белого пятна», когда после пятиминутного сдавливания побелевшая кожа через две секунды не возвращает свой цвет;
- судороги;
- нарушения речи;
- онемение половины лица;
- острая головная боль, которая не проходит;
- потеря сознания.
К факторам риска, ведущим к нарушениям кровообращения, относятся такие заболевания, как атеросклероз, сахарный диабет и ожирение. Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, хронический стресс и слишком большие физические нагрузки тоже могут привести к изменениям циркуляторной системы.