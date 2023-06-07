Густая кровь — когда бить тревогу

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) Виктор Балдин объяснил, как определить, что у человека нарушено кровообращение и какие симптомы самые опасные - они требуют незамедлительного обращения к специалисту.

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Как отметил Виктор Балдин в интервью "Доктору Питеру", нарушения кровообращения представляют собой группу изменений циркуляторной (кровеносной) системы. В результате наблюдаются увеличение или уменьшение объема крови в сосудах, нарушение текучести крови и прочие изменения.

К нарушениям кровообращения относят тромбозы, ишемии, инфаркты, эмболии - безусловно, речь идет об опасных состояниях.

"При нарушениях кровообращения большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях и так далее", - отметил хирург.

Но есть и особо опасные симптомы, игнорировать которые нельзя. Первый - посинение одного из участков кожи, а также резкая боль в этой части тела.

Замедленное наполнение капилляров кожи после их сдавливания выдает так называемый синдром "белого пятна". Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе пациента, на лбу, мочке уха, ногте пальца. Если нет опасной патологии после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже исчезает через 2 секунды. Если для этого нужно больше времени - ситуация тревожная.

Третий симптом, требующий незамедлительного обращения к врачу, - судороги.