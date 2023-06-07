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Какие болезни входят в перечень страхования

Россиянам рассказали, какие заболевания входят в перечень страхования жизни и какие выплаты они могут получить. Информацией поделились эксперты кол-центра «Сбербанк страхование».

Какие болезни входят в перечень страхования
© РИА "ФедералПресс"

«Человек может рассчитывать на выплаты по страховке при любом заболевании, если оно не было выявлено в течение пяти лет до обращения в компанию», – пояснили специалисты.

Отмечается, что в страхование жизни входит весь перечень заболеваний. Если у человека диагностируют болезнь, страховая компания запрашивает выписку о его состоянии здоровья за пять лет. Если в документе будет указано, что ранее врачи ставили клиенту данный диагноз, то это не будет являться страховым случаем. Эксперты добавили, что каждый случай рассматривается индивидуально. Размер выплаты не превышает 1 млн рублей, пишет «Вечерняя Москва».

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