Какие болезни входят в перечень страхования

«Человек может рассчитывать на выплаты по страховке при любом заболевании, если оно не было выявлено в течение пяти лет до обращения в компанию», – пояснили специалисты.

Отмечается, что в страхование жизни входит весь перечень заболеваний. Если у человека диагностируют болезнь, страховая компания запрашивает выписку о его состоянии здоровья за пять лет. Если в документе будет указано, что ранее врачи ставили клиенту данный диагноз, то это не будет являться страховым случаем. Эксперты добавили, что каждый случай рассматривается индивидуально. Размер выплаты не превышает 1 млн рублей, пишет «Вечерняя Москва».