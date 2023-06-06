Врач предостерегла от самолечения гормональными препаратами

Акушер-гинеколог рассказала об опасностях самолечения и о том, как правильно принимать гормональные препараты.

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Гормональная терапия — это серьёзный медицинский подход, который может быть полезным для ряда состояний, связанных с гормональными нарушениями. Однако, чтобы эта терапия была безопасной и эффективной, очень важно не принимать гормональные препараты без консультации врача. Врачи говорят, что неправильный приём таких препаратов может иметь серьёзные последствия, включая проблемы с сердцем, головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие проблемы со здоровьем.

Гормональная терапия назначается, когда организму не хватает определённых гормонов или, наоборот, их производство слишком высокое. Недостаток или избыток гормонов может привести к различным проблемам, связанным с женским здоровьем, таким, как задержка полового развития, проблемы с беременностью и другие. Однако гормональная терапия должна проводиться только под контролем врача, чтобы избежать нежелательных последствий.

Комбинированные оральные контрацептивы, например, являются одним из самых надёжных методов контрацепции и могут иметь дополнительные преимущества, такие как снижение риска развития определённых видов рака. Они также могут использоваться для лечения различных гинекологических проблем. Однако каждый организм индивидуален, и есть симптомы, которые могут указывать на несовместимость с гормональной терапией, такие как тошнота, депрессия, головные боли и другие. Поэтому важно найти доктора, с которым можно обсудить своё здоровье и принимать взвешенные решения о гормональной терапии.