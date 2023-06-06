$81.25-0.0886.95-0.08

Врач рассказал основную причину цистита и дал рекомендации, как его избежать

Константин Антонов, к.м.н., врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу рассказал о причинах цистита с точки зрения современной медицины

Врач рассказал основную причину цистита и дал рекомендации
© Ferra.ru

Цистит — распространённое заболевание мочевого пузыря, и его главная причина заключается в анатомической особенности строения уретры. Чтобы избежать этого недуга, важно соблюдать личную гигиену и регулярно опорожнять мочевой пузырь. Такие рекомендации дал Константин Антонов, опытный врач-уролог и андролог, работающий в клинике «Атлас» на Серпуховском Валу.

По словам Антонова, у женщин цистит встречается чаще из-за особенностей анатомии их уретры. Она короткая и широкая, что облегчает быстрое проникновение патогенных микроорганизмов в мочевой пузырь и их размножение. Близость ануса и влагалища также играет роль, так как эти области содержат условно-патогенную микрофлору.

У мужчин цистит встречается реже по той же причине. Мужская уретра длинная, узкая и изогнутая, что обычно препятствует подъёму инфекции в мочевой пузырь, как пояснил врач.

Антонов отметил, что часто цистит возникает у молодых женщин в возрасте 25-30 лет и у женщин после менопаузы. Он рекомендовал различные способы профилактики цистита, включая избегание переохлаждения, соблюдение правил личной гигиены и немедленное опорожнение мочевого пузыря при необходимости. Важно также учесть, что цистит часто связан с внесением патогенной микрофлоры в уретру во время полового акта.

1
Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители