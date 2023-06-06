Врач рассказал основную причину цистита и дал рекомендации

Константин Антонов, к.м.н., врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу рассказал о причинах цистита с точки зрения современной медицины

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Цистит — распространённое заболевание мочевого пузыря, и его главная причина заключается в анатомической особенности строения уретры. Чтобы избежать этого недуга, важно соблюдать личную гигиену и регулярно опорожнять мочевой пузырь. Такие рекомендации дал Константин Антонов, опытный врач-уролог и андролог, работающий в клинике «Атлас» на Серпуховском Валу.

По словам Антонова, у женщин цистит встречается чаще из-за особенностей анатомии их уретры. Она короткая и широкая, что облегчает быстрое проникновение патогенных микроорганизмов в мочевой пузырь и их размножение. Близость ануса и влагалища также играет роль, так как эти области содержат условно-патогенную микрофлору.

У мужчин цистит встречается реже по той же причине. Мужская уретра длинная, узкая и изогнутая, что обычно препятствует подъёму инфекции в мочевой пузырь, как пояснил врач.