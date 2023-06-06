Какие яркие симптомы сигнализируют об отравлении алкоголем
Отравление некачественным алкоголем можно распознать по характерным признакам. Подробнее о них «Вечерняя Москва» расспросила у специалистов.
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, любой спирт, в том числе этиловый, является серьезным химическим веществом, которое токсически влияет на организм. Поэтому теперь его не применяют в качестве наркоза, а используют только для обработки поверхностей.
— А метиловый спирт вообще не используется в пищевой промышленности, потому что он особенно токсично влияет на ЦНС и нервные пучки глазных яблок. Возникает отек нерва, сетчатки, и зрение резко ухудшается, — рассказал специалист.
- нарастающая дурнота;
- признаки отравления — выраженное головокружение, тошнота, рвота;подергивание конечностей;
- возникновения комы или состояния, предшествующего ей (человек может просто заснуть, а затем последует переход в глубокую кому, из которой он уже не выйдет).
- возбуждение;
- разговорчивость;
- покраснение лица и глаз;
- нарушение координации движений;
- шаткая походка;
- сонливость;
- тошнота и рвота;
- неадекватное поведение;
- нарушение зрения.
Народным методом нейтрализации метилового спирта считают этиловый спирт. Якобы если выпить его сразу после употребления некачественной продукции, с человеком ничего не случится. Терапевт объяснил, что этот метод действительно работает.
— Это правда: один спирт нейтрализует другой, и отравления можно избежать. Этиловый спирт является своего рода антидотом метилового спирта, — разъяснил Кондрахин.