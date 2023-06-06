Какие яркие симптомы сигнализируют об отравлении алкоголем

Отравление некачественным алкоголем можно распознать по характерным признакам. Подробнее о них «Вечерняя Москва» расспросила у специалистов.

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По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, любой спирт, в том числе этиловый, является серьезным химическим веществом, которое токсически влияет на организм. Поэтому теперь его не применяют в качестве наркоза, а используют только для обработки поверхностей.

— А метиловый спирт вообще не используется в пищевой промышленности, потому что он особенно токсично влияет на ЦНС и нервные пучки глазных яблок. Возникает отек нерва, сетчатки, и зрение резко ухудшается, — рассказал специалист.

нарастающая дурнота;

признаки отравления — выраженное головокружение, тошнота, рвота;подергивание конечностей;

возникновения комы или состояния, предшествующего ей (человек может просто заснуть, а затем последует переход в глубокую кому, из которой он уже не выйдет). Он назвал очевидные симптомы отравления некачественным алкоголем. Среди них:

возбуждение;

разговорчивость;

покраснение лица и глаз;

нарушение координации движений;

шаткая походка;

сонливость;

тошнота и рвота;

неадекватное поведение;

нарушение зрения. В свою очередь в беседе с «ВМ» нарколог Александр Ковтун рассказал, что отравление ядами всегда сопровождается универсальными признаками:

Народным методом нейтрализации метилового спирта считают этиловый спирт. Якобы если выпить его сразу после употребления некачественной продукции, с человеком ничего не случится. Терапевт объяснил, что этот метод действительно работает.