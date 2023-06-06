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Какие яркие симптомы сигнализируют об отравлении алкоголем

Отравление некачественным алкоголем можно распознать по характерным признакам. Подробнее о них «Вечерняя Москва» расспросила у специалистов.

Какие яркие симптомы сигнализируют об отравлении алкоголем
© Вечерняя Москва

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, любой спирт, в том числе этиловый, является серьезным химическим веществом, которое токсически влияет на организм. Поэтому теперь его не применяют в качестве наркоза, а используют только для обработки поверхностей.

— А метиловый спирт вообще не используется в пищевой промышленности, потому что он особенно токсично влияет на ЦНС и нервные пучки глазных яблок. Возникает отек нерва, сетчатки, и зрение резко ухудшается, — рассказал специалист.

Он назвал очевидные симптомы отравления некачественным алкоголем. Среди них:
  • нарастающая дурнота;
  • признаки отравления — выраженное головокружение, тошнота, рвота;подергивание конечностей;
  • возникновения комы или состояния, предшествующего ей (человек может просто заснуть, а затем последует переход в глубокую кому, из которой он уже не выйдет).
В свою очередь в беседе с «ВМ» нарколог Александр Ковтун рассказал, что отравление ядами всегда сопровождается универсальными признаками:
  • возбуждение;
  • разговорчивость;
  • покраснение лица и глаз;
  • нарушение координации движений;
  • шаткая походка;
  • сонливость;
  • тошнота и рвота;
  • неадекватное поведение;
  • нарушение зрения.

Народным методом нейтрализации метилового спирта считают этиловый спирт. Якобы если выпить его сразу после употребления некачественной продукции, с человеком ничего не случится. Терапевт объяснил, что этот метод действительно работает.

— Это правда: один спирт нейтрализует другой, и отравления можно избежать. Этиловый спирт является своего рода антидотом метилового спирта, — разъяснил Кондрахин.

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