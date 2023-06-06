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Как победить доброкачественную миокимию

Подергивание века — доброкачественная миокимия — обычно проходит само в течение нескольких дней.

Как победить доброкачественную миокимию
© Don24.ru

Возникает данное состояние из-за спазма круговой мышцы глаза, пишут «Известия» со ссылкой на врача-невролога Диану Андрееву.

«Причины подергивания века могут быть разными. Основные из них: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», — приводит источник ее слова.

Избавиться от неприятных ощущений поможет соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек и сокращение количества кофе. Также доктор посоветовала избегать стрессовых ситуаций.

К врачу Андреева посоветовала обратиться, если веко подергивается дольше двух недель, возникают подергивания других частей лица, боль или покраснение глаз.

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