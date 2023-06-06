Реаниматолог: что может спасти при отравлении алкоголем с метанолом

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров рассказал, как спасти человека, выпившего алкоголь с содержанием метанола.

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По словам специалиста, в случае употребления напитка с метанолом необходимо как можно скорее вывести химикат из организма. Требуется провести срочное промывание желудка. Также необходима быстрая реанимация, стимуляция функции почек.

Реаниматолог добавил, что метанол всасывается в организм очень быстро, особенно если напиток газированный. Симптоматика начинает проявляться почти мгновенно, поэтому необходимо оперативно доставить человека в больницу, передает НСН.

Ранее массовое отравление сидром произошло в Ульяновской области. Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке примеси метанола. Депутат Госдумы Евгений Федоров предположил несколько вариантов причин отравления. По его словам, если в этом были финансовые интересы, то это прямое мошенничество, которое привело к смерти людей. Кроме того, он не исключил вероятность диверсии, передает «Радио 1».