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Реаниматолог Бутров рассказал, что может спасти при отравлении алкоголем с метанолом

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров рассказал, как спасти человека, выпившего алкоголь с содержанием метанола.

Реаниматолог: что может спасти при отравлении алкоголем с метанолом
© Вечерняя Москва

По словам специалиста, в случае употребления напитка с метанолом необходимо как можно скорее вывести химикат из организма. Требуется провести срочное промывание желудка. Также необходима быстрая реанимация, стимуляция функции почек.

Реаниматолог добавил, что метанол всасывается в организм очень быстро, особенно если напиток газированный. Симптоматика начинает проявляться почти мгновенно, поэтому необходимо оперативно доставить человека в больницу, передает НСН.

Ранее массовое отравление сидром произошло в Ульяновской области. Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке примеси метанола. Депутат Госдумы Евгений Федоров предположил несколько вариантов причин отравления. По его словам, если в этом были финансовые интересы, то это прямое мошенничество, которое привело к смерти людей. Кроме того, он не исключил вероятность диверсии, передает «Радио 1».

По последним данным, в результате массового отравления сидром погибли 18 человек. «Вечерняя Москва» узнала, есть ли способы, чтобы определить в магазине, насколько качественное спиртное перед вами.

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