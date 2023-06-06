$81.33+0.4587.03-0.07

Малышева рассказала, на какой вид рака указывает боль в пояснице

Боль в спине может быть симптомом различных форм онкологии, в том числе рака лимфатической системы, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что онкология с подобным симптомом может возникать из-за вируса-невидимки — Эпштейна-Барра.

Малышева рассказала, на какой вид рака указывает боль в пояснице
© Кадр из видео

Мы находим такое количество раков, которые проявляются болью в пояснице, что это ни словом сказать, ни пером описать. Если любой врач, даже самый золотой, с самой лучшей репутацией, начал вас лечить [от боли] без обследования — так нельзя, — сказала Малышева.

Она добавила, что вирус Эпштейна-Барра — это герпес-вирус, который есть почти у каждого человека. Однако лечить его бесполезно, пока он не начал активно делиться, так как лекарства не работают со спящими вирусами.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев рассказал, что высокие шансы развития рака у пожилых людей, курящих, пьющих, а также у родственников онкобольных.

До этого дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что риск перерождения родинки в меланому и другие виды рака кожи повышается при воздействии солнечных лучей. По ее словам, ультрафиолет остается одним из наиболее опасных факторов, стимулирующих развитие онкологии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий