$81.33+0.4587.03-0.07

Россиянам назвали симптомы отравления суррогатным алкоголем

Гепатолог и гастроэнтеролог Андрей Якушев после массового отравления сидром назвал симптомы отравления суррогатным алкоголем. В беседе с «Лентой.ру» врач филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково назвал помутнение сознания и сонливость первыми сигналами опасного состояния.

Россиянам назвали симптомы отравления суррогатным алкоголем
© Лента.ру

В России в начале июня в Ульяновской области произошло массовое отравление сидром. Было зафиксировано 18 летальных исходов, более 50 пострадавших находятся в больнице, многие — в реанимации. Отравившиеся контрафактным алкоголем (многие из них — в критическом состоянии) есть и в Самарской, Нижегородской областях, в Пензе и Удмуртии. По версии следствия, они употребляли напиток бренда «Мистер сидр», в котором, по предварительным данным, содержался метанол.

По словам Андрея Якушева, при интоксикации суррогатами прежде всего возникает изменение уровня сознания, появляется заторможенность, сонливость, вплоть до ступора. Человек перестает реагировать на внешние раздражители, и даже может впасть в кому.

У отравившегося суррогатом человека появляются тошнота и рвота, иногда диарея, боли в верхней части живота, продолжил врач. Неврологические изменения связаны с прямым токсическим действием на головной мозг, соматические — с появлением или осложнением имеющихся болезней (язвы, панкреатита, острого токсического гепатита и поражении алкоголем кишечника).

При первых признаках отравления метанолом необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением и ждать, что состояние стабилизируется само собой. При своевременной медицинской помощи пострадавший сохранит здоровье и жизнь, заключил Якушев.

Ранее диетолог Ирина Мансурова предупредила об опасности даже качественного сидра. По ее словам, алкогольный напиток способен обострить опасные хронические болезни.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий