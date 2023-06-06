7 причин, почему облезает кожа на ладонях и стопах

Экзема — самый распространённый вид дерматитов. Чаще всего её вызывают:грибковые поражения,аллергические реакции,гормональные изменения,проблемы с щитовидной железой,повышенное потоотделение,заболевания желудочно-кишечного тракта,стрессовые ситуации.Также шелушение может быть вызвано работой на вредном химическом производстве или в перчатках. Такие «профессиональные» экземы сопровождаются отхождением рогового слоя кожи. У пациентов с сахарным диабетом легко присоединяется грибок и нарушается циркуляция крови стоп и кистей, что также приводит к шелушению.