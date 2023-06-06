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Стресс, гормоны, аллергия: 7 причин, почему облезает кожа на ладонях и стопах

Врач-дерматолог, косметолог Елена Ланихина назвала причины, из-за которых может облезать кожа на ладонях и стопах. Об этом пишет «Почему болит».
  • грибковые поражения,
  • аллергические реакции,
  • гормональные изменения,
  • проблемы с щитовидной железой,
  • повышенное потоотделение,
  • заболевания желудочно-кишечного тракта,
  • стрессовые ситуации.
7 причин, почему облезает кожа на ладонях и стопах
© Unsplash

Экзема — самый распространённый вид дерматитов. Чаще всего её вызывают:грибковые поражения,аллергические реакции,гормональные изменения,проблемы с щитовидной железой,повышенное потоотделение,заболевания желудочно-кишечного тракта,стрессовые ситуации.Также шелушение может быть вызвано работой на вредном химическом производстве или в перчатках. Такие «профессиональные» экземы сопровождаются отхождением рогового слоя кожи. У пациентов с сахарным диабетом легко присоединяется грибок и нарушается циркуляция крови стоп и кистей, что также приводит к шелушению.

«Вы не справитесь самостоятельно с проблемой. Исходя из причин заболевания могут потребоваться различные узкие специалисты, такие как гастроэнтеролог, эндокринолог, косметолог или даже психоневролог», — предупредила Елена Ланихина.

В среднем перед отпуском жители Калининграда тратят на бьюти-процедуры более пяти тысяч рублей.

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