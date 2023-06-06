Стресс, гормоны, аллергия: 7 причин, почему облезает кожа на ладонях и стопах
- грибковые поражения,
- аллергические реакции,
- гормональные изменения,
- проблемы с щитовидной железой,
- повышенное потоотделение,
- заболевания желудочно-кишечного тракта,
- стрессовые ситуации.
Экзема — самый распространённый вид дерматитов. Чаще всего её вызывают:грибковые поражения,аллергические реакции,гормональные изменения,проблемы с щитовидной железой,повышенное потоотделение,заболевания желудочно-кишечного тракта,стрессовые ситуации.Также шелушение может быть вызвано работой на вредном химическом производстве или в перчатках. Такие «профессиональные» экземы сопровождаются отхождением рогового слоя кожи. У пациентов с сахарным диабетом легко присоединяется грибок и нарушается циркуляция крови стоп и кистей, что также приводит к шелушению.
«Вы не справитесь самостоятельно с проблемой. Исходя из причин заболевания могут потребоваться различные узкие специалисты, такие как гастроэнтеролог, эндокринолог, косметолог или даже психоневролог», — предупредила Елена Ланихина.
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