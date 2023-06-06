Ощущение предчувствия скорой смерти объяснили

Портал Rsute.ru объяснил ощущение предчувствия скорой смерти. По мнению авторов статьи, подобные сигналы организма могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, и своевременное обращение к врачу позволит спасти жизнь.

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Признакам подобных ощущений называется тревога, беспокойство неясного характера, потеря аппетита, резкое снижение веса, постоянная усталость. Если они повторяются часто и усиливаются со временем, не следует их игнорировать.

«Предчувствие смерти может также проявляться через эмоциональные изменения. Вы можете почувствовать сильную тревогу, печаль, отчаяние или даже благодарность и принятие своей судьбы», — отмечается в статье.

Авторы материала напомнили, что врачи обладают необходимыми знаниями и опытом, которые могут предотвратить многие проблемы и спасти жизнь пациента. Необходимо обратиться к специалистам, чтобы провести обследование и своевременно начать лечение. Кроме того, следует обращать внимание на собственное эмоциональное состояние, чтобы распознать сигналы подсознания.