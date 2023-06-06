Ученые нашли новый действенный метод лечения облысения

Совсем скоро мы можем стать свидетелями революции в борьбе с облысением благодаря новому исследованию из Северо-Западного университета.

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Учёные открыли способ стимуляции роста волос у мышей, используя микроРНК, что может стать прорывом в лечении данного недуга.

С возрастом стволовые клетки волосяных фолликулов, ответственные за рост волос, теряют свою гибкость. Исследователи обнаружили, что эти клетки становятся жёсткими, в то время как молодые волосяные клетки остаются мягкими и активными.

Ключевым открытием было то, что в молодых клетках активно производится микроРНК, известная как miR-205. Эти маленькие молекулы РНК контролируют экспрессию генов и важны для регулирования белков.

Специально проведённая генетическая стимуляция для увеличения уровня miR-205 в стволовых клетках привела к увеличению их «мягкости» и активности. Результаты были поразительными: волосы у молодых и старых мышей начали расти всего через 10 дней после стимуляции.