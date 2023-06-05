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Ученые: инфаркт миокарда случается чаще в понедельник

Серьезные сердечные приступы чаще случаются в понедельник, выяснили ученые из Белфастского фонда здравоохранения и социальной защиты и Королевской коллегии хирургов Ирландии.

Ученые: инфаркт миокарда случается чаще в понедельник
© Газета.Ru

Результаты исследования специалистов были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.

Врачи проанализировали данные 10 528 ирландских пациентов, поступивших в больницу в период с 2013 по 2018 год с наиболее серьезным типом сердечного приступа, инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI). Он возникает, когда основная коронарная артерия полностью заблокирована.

Исследователи обнаружили всплеск частоты подобных сердечных приступов в начале рабочей недели, причем самые высокие показатели приходятся на понедельник. В воскресенье число случаев также было больше, чем ожидалось.

"Мы обнаружили сильную статистическую корреляцию между началом рабочей недели и частотой инфаркта миокарда. Причина, вероятно, многофакторная. Пока мы не можем ее точно установить, однако, основываясь на предыдущих исследованиях, разумно предположить циркадный элемент", – заключили авторы.

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