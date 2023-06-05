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Врач перечислила россиянам способы избежать рисков при нанесении татуировок

Дерматовенеролог, косметолог и пластический хирург Надежда Петраш перечислила россиянам способы избежать главных рисков при нанесении татуировок. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

Врач перечислила способы избежать рисков при нанесении татуировок
© Lenta.ru

Врач предупредила, что упомянутая процедура может привести к аллергической реакции или заражению опасной инфекцией. По словам доктора, чтобы предотвратить данные последствия, стоит серьезно подходить к выбору тату-салона.

«Иначе возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций. Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, — это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты», — рассказала Петраш.

Помимо этого, специалист отметила, что мастер должен обладать базовыми знаниями о строении кожи и не затрагивать иглой непонятные по происхождению элементы на теле.

В заключение эксперт порекомендовала хорошо обдумать свое решение перед нанесением изображения.

«Любое удаление татуировки с кожи может провоцировать различные процессы: рубцевание, нарушение цвета эпидермиса. Невозможно удалить татуировку так, чтобы идеально сохранился первоначальный цвет», — добавила дерматовенеролог.

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