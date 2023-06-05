Врач перечислила способы избежать рисков при нанесении татуировок

«Иначе возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций. Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, — это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты», — рассказала Петраш.