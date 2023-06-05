Пять продуктов, которые снизят риск образования тромбов

Тромбы, которые возникают без видимой причины, могут подвергнуть человека риску опасных для жизни осложнений. Но есть продукты, которые снизят вероятность образования таких сгустков крови.
Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказала изданию Express.co.uk о пяти продуктах, которые снизят вероятность образования опасных для жизни тромбов в организме.
Жирная рыба. В лососе, скумбрии, форели, сардине много омега-3. А ещё эта рыба отличается противовоспалительными свойствами. Даже если вы будете есть жирную рыбу всего два раза в неделю, вы всё равно снизите риск образования тромбов.
Ягоды. В их состав входит множество антиоксидантов, особенно антоцианов. Известно, что антиоксиданты уменьшают воспаление, защищают кровеносные сосуды и снижают таким образом вероятность возникновения тромбов. Стремитесь съедать хотя бы одну чашку ягод несколько раз в неделю.
Чеснок. Он отличается антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами. Пользу принесёт регулярное добавление к блюдам одного-двух зубчиков чеснока.
Куркума. В ней есть активное соединение куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами. В блюда полезно будет добавлять одну-две чайные ложки куркумы.
Тёмный шоколад. Главное - выбирать шоколад с высоким содержанием какао, то есть 70% и выше. Это позволит улучшить кровообращение и снизить свёртываемость крови.