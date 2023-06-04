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Четыре признака, что тромб попал в ваши лёгкие и вам срочно нужна медицинская помощь

Определённое количество сгустков крови (тромбов) в организме всё-таки нужно, поскольку они помогают остановить сильное кровотечение. Но иногда они могут быть опасными.

Четыре признака, что тромб попал в лёгкие и вам срочно нужна помощь
© Ferra

Тромбы способны перемещаться по организму, блокируя приток крови к жизненно важным органам. В том числе к лёгким.

Вот признаки, что у вас тромб попал в лёгкие и вам нужна помощь.

Одно из опасных состояний, связанных с тромбами, - это лёгочная эмболия. Это состояние возникает, когда сгусток крови блокирует кровеносный сосуд в лёгких, и оно может быть опасным для жизни.

Если вы заметили у себя любой из четырёх симптомов лёгочной эмболии, то срочно вызывайте скорую. Среди этих признаков - трудности с дыханием, боль в груди или верхней части спины, очень высокий пульс, потеря сознания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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