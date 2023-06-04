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Онколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкоголь: Растет риск рака любого типа

Онколог и хирург Иван Карасев перечислил пять групп людей с наиболее высоким риском развития рака.

Онколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкоголь
© Российская газета

Как пишет в врач в своем Telegram-канале, на пятом месте - имеющие вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит В и С. ВПЧ при неблагоприятных условиях может спровоцировать рак шейки матки, Эпштейна-Барр - опасную патологию носоглотки, желудка, гепатиты в ряде случаев приводят к раку печени - это доказано, подчеркнул онколог.

Особая группа людей с повышенным риском онкологии - контактирующие с токсическими или радиоактивными веществами, а также те, у кого кровные родственники болели раком.

"Самые наследуемые это рак молочной железы, матки и рак ЖКТ. Уже со старта такие люди получили ген, который отвечает за мутации", - уточнил врач.

Специалисты напоминают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Употребляя спиртное, человек сознательно идёт на риск. Он увеличивается в несколько раз, если употребление алкоголя сопровождается курением.

"Никотин и алкоголь негативно влияют на весь организм в целом, поэтому повышается риск развития раковой опухоли любого типа", - подчеркнул Иван Карасев.

Кроме того, есть фактор риска, от которого никуда не убежишь - способность воспроизводить клетки без ошибок существенно снижается с возрастом, поэтому очень большое количество онкологии именно у пожилых людей.

"Но можно снизить риски уже в 30-40 лет, чтобы дожить до старости "без приключений", - подчеркнул врач, напомнив, что важно своевременно обследоваться.

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