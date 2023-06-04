$80.88-0.0987.10+0.52

Врач Потешкин заявил, что модные лжедиагнозы могут скрыть серьезную болезнь

Глава Научного совета клиник «Атлас», врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин в беседе с «Праймом» заявил, что современные врачи нередко ставят модные диагнозы, которых не существует.

Врач заявил, что модные лжедиагнозы могут скрыть серьезную болезнь
© Runews24

Он отметил, что диагноз «синдром усталости надпочечников» впервые появился на сайте хиропрактика и натуропата Джеймса Уилсона в 1998-м. Его определяли как сниженную функцию надпочечников, которая связана со стрессом. Затем этот диагноз распространился по всему Интернету.

По словам врача, усталость и слабость стали одними из симптомов этого лжедиагноза, однако четкие критерии диагностики отсутствуют.

Как считает Потешкин, такой диагноз может вводить в заблуждение и приносить вред. Нужно найти настоящую причину слабости, в противном случае могут проявиться другие болезни — анемия, гипотериоз, онкология.

Другим лжедиагнозом врач называл дисциркуляторную энцефалопатию, не имеющую четких критериев диагностики.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий