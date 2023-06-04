Врач заявил, что модные лжедиагнозы могут скрыть серьезную болезнь

Глава Научного совета клиник «Атлас», врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин в беседе с «Праймом» заявил, что современные врачи нередко ставят модные диагнозы, которых не существует.

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Он отметил, что диагноз «синдром усталости надпочечников» впервые появился на сайте хиропрактика и натуропата Джеймса Уилсона в 1998-м. Его определяли как сниженную функцию надпочечников, которая связана со стрессом. Затем этот диагноз распространился по всему Интернету.

По словам врача, усталость и слабость стали одними из симптомов этого лжедиагноза, однако четкие критерии диагностики отсутствуют.

Как считает Потешкин, такой диагноз может вводить в заблуждение и приносить вред. Нужно найти настоящую причину слабости, в противном случае могут проявиться другие болезни — анемия, гипотериоз, онкология.